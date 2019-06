SRPSKI PISCI O IZMENAMA LEKTIRE ZA GIMNAZIJU: Krajnje je vreme za Edgara Alana Poa, skandalozno izbacivanje Zone Zamfirove

Dejan Stojiljković, prozni i dramski pisac, filmski i strip-scenarista, kaže za Kurir da "treba ići u korak sa vremenom".

- Pozdravljam uvođenje Edgara Alana Poa, on je izvanredan pisac, kao i Meri Šeli, prva žena koja je napisala horor roman. Drago mi je što su konačno promenili "Revizora", to je jedna prevaziđena knjiga, koju treba čitati tek na studijama. Preporučujem uvođenje dela Mome Kapora, Tolkina, Uroša Petrovića i Vladimira Pištala - kazao je on.

Stojiljkoviću smeta izbacivanje "Zone Zamfirove" i za to kaže da je skandalozno.

- To što je delo ekranizovano i previše popularno, apsolutno nije razlog za izbacivanje te lektire. To jest, veoma je glupo. Deca moraju da shvate da je jezik živa stvar i da se upoznaju sa raznim dijalektima u ovom delu Stevana Sremca. Nije trebalo to da urade, tako nikoga neće naterati da pročita tu knjigu - dodaje Stojiljković.

Da deca zavole književnost

Akademik i književnik Matija Bećković dodaje da je važno da deca zavole čitanje, "pa će ona sama znati koju knjigu da izaberu".

- Prioritet mora da bude ljubav prema knjigama - kaže sagovornik Kurira, pozdravljajući uvođenje horora:

- Moramo da se prilagođavamo. Krajnje je vreme da se lektira za srednju školu reformiše, to je veoma važno za vaspitanje novih naraštaja. Lepo i bitno je to što će deca čitati "Frankenštajna" Meri Šeli i dela Edgara Alana Poa, ova dela su veoma kvalitetna, a mnogo bliža učenicima.

I Vladimiru Kecmanoviću, srpskom piscu, scenaristi i kolumnisti, jako smeta izbacivanje "Zone Zamfirove" i "Revizora" iz lektire.

- Ove knjige koje se ubacuju su odlične i kvalitetne, ali ne treba ići na štetu naših klasika - naglasio je on.

Ne po svaku cenu

Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija kaže za Kurir da je "činjenica da je učenicima lektira dosadna, ali ne treba izlaziti u susret đacima po svaku cenu".

- Moramo biti sigurni da se obrađuju kvalitetna dela. To što se što se učenici oslanjaju na film "Zona Zamfirova" jeste činjenica, ali ukidanje nije rešenje, tako samo podržavaju ovakvo ponašanje. Argument im je potpuno pogrešan. Čak i kada se čita neekranizovano delo, na internetu se može naći prepričano, pa to obara njihovu teoriju - kaže on za Kurir.

Neka nova dela:

Frankenštajn - Meri Šeli

Šinjel - Gogolj

Kir Geras - Stevan Sremac

Pad kuće Ušera - Edgar Alan Po

Eseji - Novalis

Strah i njegov sluga - Mirjana Novaković

