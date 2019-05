STIŽE NEVREME SA OLUJNIM VETROM, OD LEPOG VREMENA NEMA NIŠTA BAR 7 DANA! Evo kad i da li ćemo dočekati proleće!

Iako smo na kraju maja meseca, vreme nas već nekoliko dana podseća na kasnu jesen. Danas smo morali da izvučemo iz ormana toplije stvari zbog niske temperature, naročito u jutranjim časovima, a ovih dana bez kišobrana je bilo nezamislivo izlaziti iz kuće. Ali, i narednih dana biće vremenskih nepogoda, ali će barem temperatura biti viša nego danas.

Oblačno vreme sa kišom koje donosi prolećnu sparinu očekuje nas do kraja naredne nedelje, a od tada se možemo nadati stabilizaciji vremena sa pravom junskom temperaturom, koja će dostići čak trideseti stepen Celzijusove skale.

Ipak, RHMZ je izdao upozorenje da se noćas i sutra pre podne očekuju obilne padavine na severu i zapadu zemlje sa oko 30 litara vode po kvadratnom metru, a lokalno i više.



Do kraja današnjeg dana očekuje nas tmurno i promenljivo oblačno vreme sa slabijom kišom i temperaturom od 17 do 23 stepena.

foto: Marina Lopčić

- Uveče nas očekuju grmljavine i pljusak, ali s obzirom da smo pod uticajem svežije vazdušne mase koja dolazi sa severa, ne bi trebalo da bude grmljavinskih oluja. Maksimalna tempetura dana će iznositi od 16 od 23 stepena. U Srbiji u subotu umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U toku jutra i prepodneva na severu Srbije očekuju se obilnije padavine. Kasnije posle podne i krajem dana u većem delu Srbije očekuju se i duži sunčani intervali. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 16 stepeni, maksimalna dnevna od 16 do 23 stepena, na severu Bačke do 25 stepeni - kaže meteorolog Đorđe Đurić.

U Beogradu u subotu umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U toku jutra i prepodneva očekuju se obilnije padavine. Kasnije posle podne i krajem dana u većem delu Srbije očekuju se i duži sunčani intervali. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 23 stepena.

U Novom Sadu u subotu će duvati umeren vetar i padaće kiša. Maksimalna temperatura će biti od 16 do 21 stepen. U nedelju će vreme biti slično, ali temperatura će biti viša za četiri podeljka.

foto: Nebojša Mandić

Vremenske nepogode

Narednih dana u Srbiji možemo da očekujemo promenljivo oblačno, toplije, sparno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

- Ovih dana u Srbiji se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnijim pljuskovima, pri čemu bi u kratkom vremenskom intervalu moglo da padne i preko 30 mm kiše po kvadratnom metru. Maksimalna temperatura u nedelju i početkom sledeće sedmice biće uglavnom od 20 do 25 stepena, a sredinom sledeće sedmice ponegde i do 27 stepen, zbog čega će sparina biti izraženija - kaže meteorolog.

Slično vreme se očekuje i u Kragujevcu, gde će sutra biti povremene kiše, a maksimalna jutarnja temperatura će biti 14 stepeni, a dnevna 20. U nedelju i ponedeljak će duvati slabiji vetar i biće padavina. Maksimalna dnevna će biti od 20 do 22 stepena, a jutarnja od 12 do 16 stepeni.

foto: RHMZ

Takođe, na jugu Srbije, u Nišu, za vikend vreme će biti sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 23 stepena. Padaće kiša i duvaće slab vetar. Slično vreme će biti i od ponedeljka, sve do četvrtka kada će vreme biti sunčano sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 24 stepena.

Lepo vreme - neizvesno

Vreme kao takvo, biće i u ponedeljak, utorak i sredu, kada će maksimalna temperatura biti do 24 stepena.

- Narednih dana treba biti oprezan od pojava grmljavinskih nepogoda koje su lokalnog karaktera. Pod uticajem smo visinskog ciklona, što znači da će strujanje vazduha biti veoma slabo. Grmljavinski sistemi će se sporo premeštati, zbog čega će te grmljavine biti lokalne - objašnjava Đurić.

On dodaje da je razlog grmljavinskih nepogoda i kombinacija temperatura koje su normalne za jun i velike količine vlage i sparnog vremena.

- Postoji mogućnost da krajem sledeće sedmice dođe do stabilizacije vremena sa temperaturom oko 30 stepeni, ali treba pratiti situaciju, jer uvek može doći do promena - zaključuje Đurić.

(Kurir.rs/Blic)

