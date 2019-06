NASTAVNIKE OSNOVNE ŠKOLE NADOMAK ARILJA NEKO PRISLUŠKUJE? Pronašli uređaj nalik na USB, a evo ŠTA SU ČULI kada su ga uključili u računar

ARILJE - Nastavnici Osnovne škole "Jezdimir Tripković" iz Latvice kod Arilja sumnjaju da su bili žrtve neovlašćenog prisluškivanja. Čijeg - ne mogu da tvrde, ali, kako kažu, "mogu da pretpostave".

Na sumnju ih podstiče tonski zapis razgovora vođenog u nastavničkoj zbornici u čiji su posed došli.

- Jedna učiteljica je 24. aprila ove godine, za vreme trećeg časa u kancelariji, na polici ispod zajedničkog stola primetila uređaj nalik USB memoriji. Zajedno sa jednim kolegom odnela ga je kući, ubacila u računar i pronašla snimljen razgovor koji smo tog dana vodili u zbornici - rekao je radnik OŠ "Jezdimir Tripković" koji je insistirao na anonimnosti.

Prethodni dan, nastavio je sagovornik, ta učiteljica je na istom mestu pronašla isti takav uređaj. Nije ga dirala, ali je kasnije primetila da je sprava za koju je mislila da je nečiji fleš nestala. Smatrala je da se radi o USB memoriji koja pripada nekome od kolega i da ju je on uzeo.

MISTERIJA

Uređaja, po njegovoj priči, nije bilo ni sutradan tokom prva dva časa. A onda se za vreme velikog odmora ponovo pojavio.

- To je navelo učiteljicu da nas obavesti šta je našla ispod stola i posumnja da nas neko prisluškuje. Konsultovala se putem interneta i pronašla da fleš koji se nalazio ispod stola služi za snimanje audio-zapisa. Sve što smo pričali u kancelariji od velikog odmora do kraja trećeg časa je zabeleženo. Razgovori koje smo vodili prethodnog dana nisu pronađeni na uređaju. Da li su u međuvremenu preslušani pa izbrisani - to ne znamo, ali takođe sumnjamo - nastavlja izvor iz škole u Latvici.

Sve se dešavalo dva meseca posle smrti direktorke ove škole, a uoči raspisivanja konkursa za izbor novog direktora. U međuvremenu je za vršioca dužnosti izabran Dragan Pavlović.

