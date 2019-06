DO PETKA POTOP, A ONDA PREKO 30 TROPSKIH STEPENI: Poludećemo od depresije, astme i pritiska!

U Srbiji će do četvrtka vladati nestabilno vreme, sa grmljavinom i pljuskovima koji će sručiti i do čak 30 litara kiše po kvadratu, dok od petka stiže tropskih 30 i više stepeni tokom vikenda, prognoziraju meteorolozi.

Lekari, s druge strane, upozoravaju da će predstojeća nagla promena vremena dramatično uticati na psihičke i srčane bolesnike, astmatričare i reumatičare, te savetuju oprez i redovno uzimanje terapije.



Svi će osetiti promenu



Pulmolog prim. dr Tatjana Radosavljević naglašava da predstojeći nagli skok temperature može izuzetno teško da utiče na hronične bolesnike, ali i na zdrave osobe.

- Oni sa respiratornim obolenjima imaće problem zbog povećanja nivoa vlage i isparenja, a uz dodatno povećanje atmosferskog pritiska, naročito će biti ugroženi astmatičari, koji čak i dan uči nagle promene vremena mogu da imaju jače napade. A kad naglo otopli, povaćava se i polen u vazduhu, koji pogađa one sklone alergijama - objašnjava Radosavljevićeva.

Kako dodaje, povećanje vlage, aerozagađenja i atmosferskog pritiska teško će pogoditi i kardiovaskularne bolesnike, one koji se bore s depresijom, kao i reumatičare, koje će mučiti zglobovi.



- Svaka promena vremena stvara uslove i za pojavu virusnih infekcija. Od promene vremena, nažalost, niko ne može da pobegne i tu nema neke posebne preventive. Najbitnije je da hronični bolesnici redovno uzimaju prepisanu terapiju, pa ako ona ne deluje, da se obrate lekaru. A kad stignu visoke temperature, treba povećati unos tečnosti radi hidaratacije - savetuje dr Radosavljević.



Srčani bolesnici neka budu oprezni



Kardiolog prof. dr Miljko Ristić takođe upozorava da nagli porast temperature utiče na vaskularni sistem i kod zdravih, a kamoli onih koji imaju kardiovaskularne probleme.

- Na visokim temperaturama se krvni sudovi šire, što deluje na rast unutrašnjeg pritiska i rad srca. Savet svima je da prate vremensku prognozu i odevaju se u skladu s tim, a kada nastupe tropski dani, povećati unos vode i osvežavajućih sokova, izbegavati boravak na suncu i potražiti zaklon u hladu - navodi prof. dr Ristić.



Prof. dr Ivan Dimitrijević sa Klinike za psihijatriju KCS ističe da meteorološke prilike ozbiljno utiče na psihu, što je dokazano brojnim naučnoistraživačkim radovima i praktičnim istraživanjima.

- Dijapazon mogućih reakcija ide od anksioznosti, impulsivnosti, izražene pojave depresije, porasta upotrebe alkohola i droge, do ozbiljnih pogoršanja stanja kod hroničnih psihijatrijskih pacijenata. Najbitnije je da se svi unapred pripreme za predstojeće promene, lekari treba da prilagode terapiju očekivanim meteorološkim prilikama i upozore pacijente na moguće promene raspoloženja kako bi i oni sami tome mogli da prilagode svoje aktivnosti. Kao što se priprema za cunami, tako se treba pripremiti i za vremenske neprilike - upozorava Dimitrijević.

PREOKRET

SUNCE OKIDAČ ZA OBILNE PADAVINE

foto: Profimedia, Kurir

Meteorolog Đorđe Đurić upozorava da nad Srbijom kruži nestabilna vazdušna masa, pa je više sunca okidač za obilne pljuskove s grmljavinom, a ponegde i nepogode s gradom:

- Danas su u južnim, zapadnim i centralnim predelima moguće obilne padavine, a maksimalne temperature će se kretati od 16 na jugu do 28 stepeni na severu zemlje. Slično vreme do četvrtka, a od petka sledi preokret, pretežno sunčano sa 30 stepeni kao uvod u tropsku subotu sa preko 30 stepeni. Pravi letnji dan - naveo je on.