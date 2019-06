AKO UKLJUČITE MAŠINU ZA VEŠ NOĆU KAZNA 5.000 DINARA, ISTRESANJE MRVA DO 25.000! Ovo je tačan spisak kazni po gradovima! Najgore ćete proći u Čačku, čak 100.000 za ovo!

Ako vam je dojadilo što vam komšinica iznad vas svakodnevno udara u mozak klompama dok hoda po stanu i istresa mrve kroz prozor, pravila kućnog reda u Srbiji daju vam pravo da je prijavite komunalnoj policiji.

Naime, za ovo, ali i za svaku buku koja do vašeg stana dopre u jačini većoj od 30 decibela u Srbiji se plaća kazna od 5.000 dinara pa naviše, zavisno od grada do grada.

To znači da i građani Srbije mogu da prijave svoje komšije za galamu, lupanje, bušenje, pomeranje nameštaja, lupanje u zid, pa čak i za glasni plač, isto kao i u Velikoj Britaniji, gde je za bučno plakanje osobama starijim od 16 godina propisana kazna u visini od 2.500 funti ili 2.830 evra.

Budite tihi od 16 do 18 časova

Radovan Trifunović, iz Udruženja Profesionalni upravnici Srbije, kaže da su u Novom Sadu, kao i u Beogradu, slične kazne za kršenje dnevnog odmora, koji važi od 16 do 18 sati i između 23 sata do pet ujutru, svim danima osim nedeljom, kada odmor traje do sedam sati ujutru. Iako bi neki pomislili da to znači da majstori već u sedam sati mogu da štemuju čekićem po zidu u susednom stanu ili da buše, istina je da to mogu da rade samo ako nivo buke ne prelazi 30 decibela.

- Najčešći problem u stambenim zgradama u Novom Sadu je buka za vreme dnevnog i noćnog odmora koju je teško iskoreniti.

Izmenjena odluka

Krajem prošle godine doneta je izmena odluke o kućnom redu, prema kojoj sada, osim upravnika, i stanari mogu prijaviti bučne komšije komunalnoj policiji i komunalnoj inspekciji. Kazna za bilo koju vrstu buke u zgradi je 10.000 dinara, a isti iznos je propisan i za držanje raznih predmeta na terasi, hodniku zgrade, za ostavljanje smeća ispred vrata - kaže Trifunovoć za Kurir i dodaje da po novoj odluci u Novom Sadu nije kažnjiva buka noću 31. decembra, 1. i 13. januara, jer se periodu od 16 do četiri sata narednog dana ne smatra vremenom odmora.

Kako saznajemo od čuvara kućnog reda, odnosno komunalnih inspektora u Beogradu, u vreme kućnog reda mora biti apsolutna tišina, dok tokom ostatka dana buka bilo koje vrste, pa čak i plakanje, mora biti na sobnom nivou.

Biće zaveden red u Beogradu



U Beogradu će do kraja juna biti doneta nova odluka o kućnom redu, kojom će, umesto odmora od 13 do 17 i od 22, ubuduće kućni red morati da se poštuje od 16 do 18 i noću od 22 do sedam sati ujutro. Do tada, kako kažu u Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove, primenjuje se važeća odluka o kućnom redu u stambenim zgradama.



- U vreme odmora zabranjeno je vikom, trčanjem, skakanjem, igranjem lopte i sličnim postupcima praviti buku i narušavati mir u zgradi. Nije dozvoljeno ni korišćenje kućnih aparata - veš-mašina, usisivača i slično, ventilacionih sistema, klima-uređaja, uređaja za muzičku reprodukciju, TV prijemnika i drugih uređaja, mašina i aparata u zgradi na način da zvuk ovih aparata ometa stanare u drugim stanovima. Buka u vreme odmora u boravišnim prostorijama zgrade pri zatvorenim prozorima ne sme preći graničnu vrednost indikatora buke u visini 30 decibela, što je propisano republičkom uredbom - kažu u tom sekretarijatu i dodaju da sankcije za kršenje kućnog reda izriče komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac izdavanjem prekršajnog naloga.

Dozvoljen samo šapat

Zvuk Jačina

- saobraćajna buka 80 dB

- normalan razgovor 50 dB

- zujanje komarca 40 dB

- šapat 30 dB

