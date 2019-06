STUDENTI, SPREMITE VIŠE PARA: Cene stanova veće čak 20 odsto nego prošle godine, ali postoji način da uštedite na smeštaju

Studenti koji se školovoluju van rodnog grada, a iznajmljuju smeštaj, imaće više troškova, jer je minimalna cena smeštaja 100 evra mesečno.

Iznajmljivanje garsonjera i stanova u Beogradu skuplje je za 10 do 20 odsto u odnosu na decembar prošle godine, dok se kirije za dvosobne, trosobne i veće stanove nisu značajnije menjale, kažu agenti za nekretnine.

foto: Profimedia

Među studentima su i dalje najtraženije garsonjere i jednosobni stanovi, najviše u blizini fakulteta, i oni se najbrže izdaju, a sve je češća praksa i da se više studenata udružuje, pa zajedno iznajmljuju veće stanove, čime su im i troškovi za kiriju i račune manji.

Za garsonjeru na Novom Beogradu potrebno je najmanje 250 evra, a u Zemunu od 200 i 230 evra, objavio je Blic.

- Jednosobni stanovi na Novom Beogradu su između 300 i 400 evra mesečno, dok je za dvosoban potrebno izdvojiti između 450 i 700 evra mesečno.

Trosobni su već preko 800 evra, kao što je slučaj i u užem centru grada – kaže jedan agent za izdavanje nekretnina.

Kada je reč o širem centru grada, pre svega Zvezdari, Paliluli (do Bogoslovije i oko nje) ili Voždovcu, cene su nešto niže, a najjeftiniji stanovi su u opštinama Rakovica i Čukarica, gde je za garsonjeru mesečno potrebno od 120 do 230 evra, dok se trosobni stanovi mogu naći za 300 evra mesečno. Sitacija po ostalim gradovima Srbije je znatno drugačija i tamo su cene u poređenju sa Beogradom duplo niže.

- Garsonjere na periferiji grada izdaju se za 80 do 100 evra, a u centru grada za 120 do 130 evra. Sobe se iznajmljuju za 50 do 60 evra, a na ovaj iznos treba dodati još oko 2.000 dinara mesečno za komunalne račune - objašnjavaju agenti iz Niša.

Nešto više cene su u Novom Sadu gde se iznajmljivanje standardnih garsonjera kreće od 100 do 170 evra, zavisno od opremljenosti i lokacije. Jednoiposobni stanovi koštaju od 130 evra, a do 350 evra studenti moraju da izdvoje za stanove koji se nalaze u strogom centru.

foto: Profimedia

U Subotici je velika potražnja za stanovima. U agencijama kažu da kirija za garsonjeru iznosi od 80 do 150 evra, za jednosobne od 100 do 180, dvosobne od 150 do 250, a za trosobne stanove i do 400 evra.

I u hotelu studenti mogu iznajmiti sobu. Najpopularnija je destinacija hotel "Slavija", gde akademci mogu imati mesečni izdatak od oko 24.000 dinara, dok dvokrevetna košta oko 30.000, što je i jeftinije ako se troškovi podele. Krevet u stanu sa plaćenim dažbinama u Kragujevcu košta od 80 do 100 evra.

(Kurir.rs/Blic)

