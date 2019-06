SRBIJA GODIŠNJE GUBI OKO MILIJARDU EVRA ZBOG ODLASKA OBRAZOVANIH LJUDI! Nećete verovati koliko košta kad visokoobrazovani bračni par sa dvoje dece napusti našu zemlju!

Visokoobrazovani muž i žena, koji sa dvoje osnovaca emigriraju iz Srbije u potrazi za boljim uslovima života, kroz obrazovanje koje su stekli, iz države sa sobom "iznesu" i najmanje oko 94.000 evra.

Gledaćaju koliko je to ukupno, dolazimo do između 960 miliona do čak 1,2 milijarde evra!

Kako pokazuje istraživanje Instituta za razvoj i inovacije, nazvano "Cena mladog emigranta", u osobu koja je u Srbiji završila osnovno obrazovanje uloženo je 13.572 evra. Svršeni maturant srednje škole odnosno gimnazije potrošio je 20.854 evra na obrazovanje, a kada diplomirate na osnovnim studijama u Srbiji, u vas je uloženo 34.139 evra.

Istraživanje podrazumeva da osnovne studije u našoj zemlji u proseku traju pet godina, te se i to odrazilo na računicu. Dakle, godišnje se u jednog studenta uloži nešto više od dve i po hiljade evra.

"Najskuplja" je ona osoba koja je završila i postdiplomske studije, jer je u nju uloženo čak 54.576 evra. Napominje se ipak, da procenu troškova doktorskog obrazovanja nije lako izvršiti, zbog nedostupnosti podataka u potrebnim strukturama, ali zaključak koji je ugrubo mogao da se izvede jeste da se oko 55.000 evra u proseku troši na obrazovanje doktora nauka.

foto: AP

Istraživanje se s jedne strane ograđuje, te se navodi da ove brojke odgovaraju nekome ko je završio osnovnu ili srednju školu, fakultet, odnosno postdiplomske studije 2018. godine, imajući u vidu cene troškova koje su uzeli u obzir, a koje su ograničili na proteklih nekoliko godina.

U svakom slučaju, kada sve ove podatke ukrstimo sa brojem osoba koji odu iz naše zemlje, dolazimo do podatka da godišnje ukupno iz Srbije "izađe" između 960 miliona do 1,2 milijarde evra, u zavisnosti od toga kakva je bila obrazovna struktura iseljenika.

Radi poređenja, ukupna zarada od izvoza informacionih komunikacionih usluga u 2018. godini iznosila je oko 1,1 milijardu evra, dok su prihodi celog poljoprivrednog sektora, u plodnim godinama, iznosili oko 900 miliona evra.

Ipak, kao što i naziv istraživanja pošteno kaže, ono jeste koncentrisano na mlađu populaciju, ali mi svakako ostajemo bez odgovora na pitanje koliko je uloženo u nekog ko je emigrirao a ima, recimo, pedesetak godina.

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), procenjuje da je u periodu od 2012. do 2016. godine oko 245.000 ljudi napustilo Srbiju, odnosno oko 49.000 ljudi godišnje.

Većina, oko 60.000 njih, napustila je Srbiju 2015. godine, što je za 15.000 više nego u 2016. Važno je napomenuti da su u podatke uključeni svi ljudi koji su napustili zemlju, uključujući i one koji su otišli da rade privremeno, ​​da se obrazuju, ili su bili upućeni na interkompanijske transfere, kao i druge oblike privremene migracije radne snage.

U svakom slučaju, autori studije izračunali su godišnji prosek i došli do zaključka da je prosečni godišnji neto odliv stanovništva Srbije oko 15.700 ljudi, a troškovi obrazovanja koji se primenjuju na ovaj broj migranata iznose 300 do 400 miliona eura.

Kurir.rs/Blic/M. Milojković/Foto: Shutterstock, Foto: AP

Kurir