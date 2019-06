MINISTAR ANTIĆ NAJAVIO: Deonice Turskog toka od Zaječara do Horgoša biće završene oko 18. decembra

Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, najavio je da će kompanija "Gastrans" svoje deonice Turskog toka od Zaječara do Horgoša u linijskom delu završiti oko 18. decembra.

"Imali smo sastanak u kom su učestvovali svih šest ministara iz regiona, na kom smo razgovarali o zajedničkim ciljevima i prioritetima regiona, pa tako i o izgradnji gasovoda Turski tok. Pre svega smo o toj temi razgovarali Temenuška Petkova, ministarka energetike Republike Bugarske, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, kao i Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske. Sve države koje se nalaze na trasi budućeg gasovoda sprovode aktivnosti i projekat će biti realizovan. Mi očekujemo da linijski deo do granica s Mađarskom da bude završen do kraja ove godine, a i Bugarska će nedostajući linijski deo završiti do kraja godine", rekao je Antić na „SUMMIT ENERGETSKA BEZBEDNOST U REGIONU“, koji je organizovala Kompanija „Adria Media Group“ pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike.

On je odbacio mogućnost da se Bugarska povuče iz izgradnje gasovoda.

"Ovaj projekat je komercijalni koje razvijaju kompanije koje u njemu učestvuju i koji je baziran na zakupima kapaciteta obavezujućim i u Bugarskoj i u Srbiji. Uzimajući u obzir da se ovaj projekat za sada razvija po pravilima, ja ne očekujem da će se Bugarska povući", naglašava Antić.

Kada je reč o kompaniji "Gastrans", ministar kaže da je Agencija za energetiku Rebulike Srbije dala odobrenje za izuzeće ove kompanije od određenih odredbi od trećeg energetskog paketa, a sve u skladu sa Zakonom o energetici koji je usklađen s evropskim zakonodavstvom.

"Mi vodimo konstantan dijalog sa Sekretarijatom engergetske zajednice, duboko verujem da ćemo do kraja ovog procesa iznaći zajedničko, izbalansirano rešenje koje će biti na zadovoljstvo svih učesnika procesa", zakključio je Antić.

