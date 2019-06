ŠVEDSKA TRAŽI SILNE RADNIKE! ZIDARI, PROGRAMERI I PROFESORI POTREBNI KO HLEB: Plata lekara 5.000, a građevinca više od 3.000 evra (ZANIMANJA)

Diploma nekog od IT fakulteta, profesorska diploma i zanat građevinara, karta su za ulazak na švedsko radno tržište za sve stanovnike Balkana.

Ovo su naime tri najdeficitarnije struke u Švedskoj, a poslodavci su spremni da izdvoje prilično visoke novčane naknade koje dosežu i do nekoliko hiljada evra.

Sudeći prema spisku deficitarnih zanimanja, Šveđani su "u škripcu" sa čak 72 zanimanja koje mogu popuniti radnici poreklom iz stranih zemalja, a koji ne poseduju pasoš Evropske unije.

Najpotrebniji su im IT stručnjaci, radnici zaposleni u prosveti, građevinari, lekari, medicinsko osoblje i fizički radnici, a za plate svojih budućih radnika švedska vlada spremna je da izdvoji i do 5.000 evra neto primanja koliko se mesečno sliva u recimo džep doktora.

Prema podacima o ovogodišnjoj potražnji na poslovnom tržištu, Švedskoj su preko potrebni IT radnici koji poseduju iskustvo u ovoj oblasti. Za svoj posao budući radnici u ovoj struci biće prilično dobro plaćeni jer se primanja radnika u ovoj industriji kreću od 3.350, koliko zarađuju informatičari, do 3.750 evra koliko zarađuju IT radnici pri tehničkim službama.

U drugu grupu najtraženijih zanimanja spadaju i radnici u prosveti, odnosno nastavnici i profesori. Sami Šveđani kažu da nema dovoljno obrazovanog kadra koji bi mogao da predaje u njihovim školama, te pružaju šansu i strancima koji poseduju diplomu u ovoj oblasti. Mesečna primanja nastavnika i profesora iznose oko 2.370 evra.

Koliko ova zemlja vapi za građevinarima govori i činjenica da mesečna plata građevinskog radnika doseže čak 3.380 evra.

Kao četvrta najtraženija kategorija zanimanja izdvojila su se ona u ugostiteljstvu. Za sve one koji bar malo poznaju švedski jezik, imaju iskustva u radu na poziciji kelnera, ili na radu u kuhinji, mogu da zarade oko 2.900 evra mesečno.

Šveđani su u potrazi i za medicinskim radnicima, te su često otvorene pozicije koje bi trebalo da popune apotekari, babice, medicinski biohemičari, medicinske sestre-tehničari različitih profila, od gerijatrijskih, hirurških, pedijatrijskih, rendgenskih, psihijatrijskih, pa sve do medicinskih tehničara koji rade na odeljenjima za hitnu medicinsku pomoć. Njihova mesečna primanja dostižu cifru od 3.400 evra. Ovoj skandinavskoj zemlji potrebni su i lekari koji za svoj posao mesečno zarađuju sumu od 5.000 evra.

Posla ima i za inženjere, psihologe, rudare, zubne higijeničare, molere, stakloresce...

Kako bi na legalan način omogućili sebi boravak u Švedskoj, srpski radnici moraju da apliciraju za neki od željenih poslova pre nego što se otisnu na put.

Nakon što dogovor o poslu bude zaključen, budući poslodavac je u obavezi da za svog zaposlenog koji ne poseduje papire EU traži boravišnu dozvolu.

Zahtev može biti podnet i lično u švedskoj ambasadi.

