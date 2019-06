NOVO UPOZORENJE RHMZ, NEKA SE SPREMI SEVER ZEMLJE: Stižu nove nepogode, sručiće se silna kiša, stiže i grad! SRBIJA NARANDŽASTA

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na jake pljuskove, grmljavinu i lokalnu pojavu grada.

U saopštenju RHZS se navodi da će do kraja dana na području Srbije biti nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom.

Lokalno se očekuje velika količina padavina i pojava grada, naročito na severu.

Sutra će na području Srbije biti promenljivo oblačno i malo toplije, ujutru i pre podne na severu i istoku, a posle podne ponegde i u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kisa i pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, juzni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni C, a najviša od 25 do 28.

U Beogradu će sutra biti takođe promenljivo oblačno i malo toplije, ujutru i pre podne kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, posle podne suvo sa dužim sunčanim periodima. Duvaće slab vetar, juzni i jugoistočni. Najniža temperatura oko 16, a najviša oko 27 stepeni C.

U narednih sedam dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 28 do 32 stepena, samo se posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ocekuje retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom uglavnom u brdsko- planinskim predelima.

(Kurir.rs/Tanjug)

