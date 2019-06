PONOVO SE MENJA VREME, POSLE PLJUSKOVA STIŽE NAM TROPSKI VIKEND: Temperature iznad 30 stepeni, a evo šta nas čeka od ponedeljka (FOTO)

Temperature iznad 30 stepeni uz moguće kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom na istoku i jugoistoku zemlje očekuju nas ovog vikenda, najavljuju meteorolozi.

Nakon dužeg kišovitog perioda koji nas je pratio, današnji dan bi mogao biti uvertira u "leto pre leta". U Beogradu je već jutros izmereno 20 stepeni, a subjektivni osećaj bio je kao da je sedam stepeni više. Meteorolozi to objašnjavaju povećanom vlažnošću vazduha od 94 odsto.

"Očekuje nas veoma topao vikend. U Beogradu će biti oko 32 stepena, što je iznad proseka za ovo doba godine", kaže za "Blic" meteorolog Đorđe Đurić.

Jutarnje temperature u Beogradu kretaće se između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne od 30 do 33 podeoka, a slično vreme očekuje i Novosađane. Naoblačenje i slabija kiša mogu se očekivati tek krajem nedelje.

Slične vremenske prilike očekuju se i u ostalim delovima Srbije. Vikend će biti sunčan, sa najnižim dnevnim temperaturama od 15 do 17 stepeni, odnosno od 10 do 14 na planinama, a najvišim dnevnim do 32 stepena. U nedelju su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom na istoku i jugoistoku zemlje, pokazuju podaci RHMZ.

Temperature reka

Temperature na rekama, međutim, nešto su ispod prosečne vrednosti temperature voda za jun. Naime, na Dunavu je oko 17,6 stepeni Celzijusa, a na Savi oko 15,4 stepena. Slično je i na Velikoj Moravi, gde je oko 16,6 stepeni, dok je na Tisi oko 18,4 stepena Celzijusa.

Toplo vreme i naredne nedelje

Lepo vreme pratiće nas i naredne nedelje, koje će se sigurno zadržati duži period.

"Tek se sledećeg vikenda očekuje maksimum u porastu temperature. U većem delu zemlje biće stabilno, a u planinskim i brdskim predelima mogući su pljuskovi sa grmljavinom - ističe meteorolog Đorđe Đurić.

