BEOGRAD - U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura od 12 do 21, najviša dnevna od 29 do 33 stepena, saopštio je RHMZ. I u Beogradu sunčano i toplo uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar.

foto: Beta/Dragan Gojić

Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 31 stepen. U narednih sedam dana pretežno sunčano i toplo.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir