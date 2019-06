SRBIJA JE UŠLA U PRVI TROPSKI TALAS OVE GODINE: Sledi nam pakao, čak 37 stepeni U HLADU!

Sledi nam pakleno vreme od četvrtka, kada će temperature vazduha biti iznad 35 stepeni Celzijusovih u hladu i tako će se zadržati do 17. juna.

Istovremeno, Srbija se trenutno nalazi u prvom ovogodišnjem tropskom talasu, koji je, kako kažu meteorolozi, počeo u petak, odmah posle poplava, a Beograd je imao prvu tropsku noć između petka i subote.

Vremenske prilike jesu neprijatne, kaže za Kurir meteorolog Đorđe Đurić, visoka je vlaga u vazduhu, isto takvo ultraljubičasto zračenje (UV), opasno po zdravlje jer može da bude faktor rizika za pojavu raka kože, ali to nije ništa neuobičajeno za ovo doba godine.

Kuvaćemo se baš

- Dakle, narednih dana će u našoj zemlji biti sunčano i veoma toplo. U mnogim predelima i tropski vrelo. Doduše, danas posle podne i uveče, na jugu i u brdsko-planinskim predelima i na severoistoku Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova s grmljavinom. To će biti kratkotrajno i prolazno - kaže za Kurir Đurić.

Prema njegovim rečima, današnja maksimalna temperatura biće od 28 do 32 stepena, isto i sutra, dok će u sredu biti 33, a u četvrtak će se živa u termometru popeti na 35.

I u Beogradu vrelo

- U Beogradu narednih dana biće takođe sunčano i tropski toplo. Maksimalna temperatura biće do 31 stepen, a u četvrtak oko 35 - navodi on.

Za vikend, objašnjava Đurić, biće još toplije jer će temperature u pojedinim delovima zemlje biti do 37 stepeni Celzijusovih.

- Za petak je prognozirana maksimalna dnevna 36 stepeni, u danima vikenda do 37. Tropski toplo zadržaće se do kraja sedmice, a u ponedeljak nam sledi promena vremena jer postoje izgledi za kišu i pljuskove. Temperatura će pasti za sedam do devet stepeni i nigde neće preći 30 stepeni - završio je on.





Zaštita

Ne izlazite bez šešira Đorđe Đurić objašnjava da se temperatura vazduha meri na dva metra visine u meteorološkoj kućici i da će na asfaltu sigurno biti toplije te da je neophodno da građani znaju da moraju da se zaštite od direktnog sunca.

- Sigurno da će na asfaltu biti toplije. Zaštita je neophodna za sve. Da bismo se sačuvali sunčanice, trebalo bi da nosimo šešire, uvek da imamo vodu u torbi, a odeća da je komotna i svetlih boja - naveo je on.

