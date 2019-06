ŠOKANTNO OTKRIĆE! TITO JE PRED SMRT TRAŽIO DA VIDI SVEŠTENIKA: A onda je taj duhovnik završio pod točkovima kamiona! OVO SU DETALJI DOGAĐAJA O KOME SE DO SADA MALO ZNALO

Josip Broz Tito umro je 1980, ali do dan danas javnost intrigira zbog čega na njegovov grobu nema petokrake.

Jedno od najverovatnijih pojašnjenja leži u činjenici da je projektant mauzoleja, inženjer Dragomir Gavrilović, bio impresioniran jednostavnim nadgrobnim pločama u Engleskoj. Tamo je video kako čak i velikom Vilijamu Šekspiru pišu samo godine rođenja i smrti uz ime i prezime.

Pa je tako i Josipu Brozu Titu stavio natpis u takvom stilu.

Drugu teoriju ispričao je Titov unuk Josip Joško Broz:

"Zato što greškom prilikom sahrane kada je pravljena prva varijanta nije stavljena ploča nego je bilo iz dva dela kao kutija presečena napola. A posle nije mogla da se stavi petokraka jer bi stajala na sredini i bila bi ukrivo napravljena. Posle toga se na onoj gromadi koja je stavljena potpuno zaboravilo na to."

Prema trećoj, znatno zabavnijoj i manje verovatnoj tezi, tvrdi se da je Tito bio tajni vernik.

U svojoj knjizi "Čudesni život Josipa Broza Tita" slovenski književnik Žarko Petan tvrdi da je Tito pre smrti zatražio u ljubljanskoj bolnici 1980. sveštenika.

"Dok je Josip Broz ležao u ljubljanskom Kliničkom centru", piše Petan, "u februaru 1980. poželeo je da porazgovara sa sveštenikom! Zadatak je Crkva poverila svešteniku Frančeku Križniku (rođenom 17. jula 1944.), tada poznatom i javnom protivniku ateizma. Križnik se uputio na poziv u Klinički centar, ali Titovi telohranitelji mu nisu dopustili da uđe. Kad je Broz ponovio želju, poslali su po sveštenika, koji je otišao u bolnicu i dugo razgovarao s Josipom Brozom. Uskoro, u martu, duhovnik Križnik otišao je na studijsko putovanje u Nemačku, gde je 28. marta poginuo pod nerazjašnjenim okolnostima, pod točkovima kamiona kod Diseldorfa. Očito da je neugodnu priču o tom sastanku struktura vojne policije KOS-a želela da zataška", zaključio je Petan.

"Mesec-dva od izlaska moje prve knjige o Titu 'Veseli diktator', na leto 1994. godine, našao sam u pošti anonimnu poruku pod naslovom Dopuna knjizi 'Veseli diktator'. Odnosila se na događaj sa svešenikom u Kliničkom centru... Nisam do danas našao nijedan dokaz, ali sam se domogao informacije da je Franček Križnik otputovao u inostranstvo jer su ga u Sloveniji progonili, a kraj Diseldorfa se autom na ravnom putu zakucao u kamion" Pa iako Petan iskreno priznaje da čvrstih dokaza nema, niz detalja iz biografije Broza u suglasju su sa njegovim otkrićem i doprinose mišljenju da je Tito bio mistik, pa i sklon hrišćanskom verovanju.

Da je Tito bio pritajeni vernik i hrišćanski mistik, prisećaju se naknadno neki svedoci. Jedan od njih bio je i Milovan Đilas. Vraćajući se sa sahrane Kidriču, Plavim vozom u Beograd, Đilas je sa podsmehom dotakao temu zagrobnog života. Tito ga je oštro prekinuo: "Ne govorite o tome! Ko zna što je to!" A kad su kremirali Kardeljevo telo, Tito je komentarisao da je trebalo da ga sahrane na stari hrišćanski način.

Tito je u Zagrebu 1945. pozvao katoličke biskupe na razgovor, ne bi li od njih izmamio distanciranje od Stepinca. Na svojstveno lukav način dao im je do znanje da je i on "katolik i Hrvat". A to je ponovio navodno dva dana posle na tajnom sastanku sa samim Stepincem. Iz svoje rane mladosti Tito je rado pričao kako ga je kao ministranta pljusnuo župnik jer mu nije spretno i brzo pomogao da obuče misnu halju. "Tako sam postao ateist", objašnjavao je.

Najveća zagonetka u tom pogledu je to što na njegovom grobu u Kući cveća nema petokrake, prvog simbola komunističke ideologije koji su jugokomunisti stavili u sredinu državne zastave i pod kojim su poginuli mnogi partizani, a posle rata članovi partije s njom sahranivani.

Jedno je sigurno: bez Titove naredbe njegov grob ne bi bio bez tog međunarodnoga komunističkog znaka. A krst, naravno, ipak nije mogao zatražiti.

