ODRŽANA KOMEMORACIJA UBIJENOM NOVINARU MILANU PANTIĆU Babović: Ima pomaka u istrazi

Rodbina, prijatelji, novinari Jagodine i Srbije, danas su obeležili 18 godina od ubistva novinara, dopisnika "Večernjih novosti" iz Jagodine Milana Pantića, a zamenik glavnog i odgovornog urednika "Večernjih novosti", Milan Babović, izjavio je da ima pomaka u istrazi.

"Dočekali smo punoletstvo jednog monstruoznog zločina, a da nismo dali odgovor kao društvo na ključno pitanje koje dugujemo pre svega porodici našeg kolege Milana Pantića, koga je mučki ubio u hodniku zgrade u kojoj živi", rekao je Babović novinarima ispred biste Pantiću na trgu koji nosi njegovo ime.

"Ono što nas hrabri je da ima nekih naznaka iz Višeg javnog tužilaštva da ima nekih pomaka u istrazi i mi se iskreno, kao kolege i kolektiv, najiskrenije nadamo da će pre sveg nalagodavci ovog monstruoznog ubistva biti otkriveni i to je naš dug prema našem dragom kolegi", rekao je Babović.

foto: Tanjug/Dušan Aničić

Nećemo odustai i nećemo prestati da se borimo da se rasvetli ovaj zločin koji nije granuo samo nasu državu, siguran sam i celu Evropu, dodao je Babović.

Ispred Suda časti i Komisije za ubistvo novinara Ljiljana Smajlović je istakla da je lično veoma razočarana zbog toga što, kako je rekla, "vlast za ovaj organizovani zločin nije pokrenula optužnicu makar protiv NN počinioca".

Ubistvo Pantića je dobrim delom rasvetljeno, ono je vezano za situacije o kojima je pisao, smatra Smajlović.

Smajlović je ocenila da je ubistvo novinara uvek organizovan zločin, tu su organizvane grupe, nalagodavci, izvršioci i da je, kaže, logično da to preuzme specijano tužilaštvo za organizovani kriminal.

Greška je urađena davno, država se nije postavila prema ovom zločinu kako je trebala, ali sada mi verujemo da je zločin rasvetljen bar do one mere do koje je ubistvo Slavka Churuvije bilo 2007.godine, pa opet smo čekali još osam godina do optužnice, navela je Smajlović.

Komemoracija je počela polaganjem cveća i palenjem sveća na Gradskom groblju u Jagodini gde je Pantić sahranjen, a zatim i na Spomen ploču na mestu ubistva i na biastu Pantića.

U Narodnoj biblioteci je uručen trdicionalna nagrada "za novinarsku hrabrost - Milan Pantić", a dobitnik ove godine je američki novinar i suosnivač onlajn magazina "Inersept" Džeremi Skejhil.

Skejhil nije došao da primi nagradu, zahvalio se putem videa,i odrekao se novčanog dela u korist mladih novinara, a plaketa je uručena novinaru "Nedeljnika" Muharemu Bazdulji.

Komemoraciji i uručenju plakete prisustovali su supruga i sin Pantića, Živka i Nemanja.

Pantić je rođen 1954.godine u selu Dragovu kod Rekovca, novinarsku karijeru je započeo u nedeljniku "Novi put" iz Jagodine. Ubijen je 11.juna oko osam sati u jutru "tupim predmetom u glavu" u hodniku ispred stana u Ulici Branka Radičevica, dok se vraćao iz prodavnice. Ubica i nalagodavac još nisu pronađeni.

(Kurir.rs/Tanjug)

