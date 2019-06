ZA SEKS NA JAVNOM MESTU U SRBIJI KAZNA I DO 150.000 DINARA! Zavisi koliko ste glasni i gde ste to uradili, u žbunu ili kolima! A U OVOM SLUČAJU ĆE VAS KAZNITI ČAK I U VAŠA ČETIRI ZIDA

Ako se odlučite na uživanje u ljubavi na javnim mestima, znajte da je taj čin zakonom kažnjiv, pa vas "javni nastup" može koštati i do 150.000 dinara ili čak dva meseca zatvora!

Osim vike, buke i tuče, Zakon o javnom redu i miru nalaže i zabranu vođenja ljubavi u javnosti, jer na taj način dolazi do kršenja opšteg morala društva.

Seks u parku može biti skup, jer ako intimnost podelite sa drugima, pripremite se da iz novčanika izvadite od 5.000 do 150.000 dinara, ili da pak odležite dva meseca u zatvoru. Kazna se propisuje u zavisnosti od toga koliko ste bili glasni, kao i od toga da li ste na delu uhvaćeni u zabačenoj šumi, parku ili kolima. Pa tako, ako vas policija zatekne u kolima na parkingu ili nekom žbunu, daleko od očiju prolaznika, najverovatnije ćete biti kažnjeni sa 20.000 dinara.

Kao najstroži prekršaj ovog tipa, Zakon o javnom redu i miru navodi javne orgije:

- Ko bezobzirnim ponašanjem narušava javni red i mir, kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara. Ukoliko je više članova učestvovalo u nepristojnoj akciji, kazna je 50.000 dinara, dok će za mnogo javniji nastup kazna biti stroža, do 150.000 dinara, ili čak zatvor do 60 dana ukoliko je reč o višečlanom orgijanju.

Psihijatar dr Jovan Marić naglašava da svako vođenje ljubavi koje je dostupno očima drugih ljudi predstavlja kršenje javnog morala. Takođe, on za Kurir objašnjava i zašto se ljudi odlučuju na ovaj rizičan potez:

- Postoje osobe koje privlači "izazov zabranjenih radnji na zabranjenim mestima". To je narcisistička potreba da drugi vide kako je neko oslobođen svih stega i pravila ponašanja. Međutim, nepristojno je stavljati druge ljude u poziciju posmatrača, posebno ako postoji mogućnost da su deca u blizini. Nadležni moraju kažnjavati takav čin! - izričit je dr Marić.

Takođe, parovima koji glasno vode ljubav u sopstvenom stanu slede kazne za prekršaj od 5.000 do 10.000 dinara. Ipak, dr Marić ne podržava ovu odluku:

- U psihologiji je poznato da je najbolji afrodizijak za muškarce uzbuđenje partnerke. Treba pustiti glas, to je jako korisno, ne samo u seksu, poznato je da se to radi u sportu, na primer, u tenisu kada igrači prilikom udara loptice ispuste krik. Zvuk pojačava tonus mišića i daje dodatnu energiju, te ga ne treba utišavati.

Mnoge zemlje sveta takođe imaju zakone u kojima je propisana određena novčana kazna ukoliko budete uhvaćeni u uživanju ljubavi u javnosti, a u nekima postoji i opasnost da završite u zatvoru na tri godine.



Bez mogućnosti novčane nadoknade

Italija, Rumunija i Grčka - kazne zatvora

Najizričitiju zabranu imaju Italija i Rumunija, gde možete završiti u zatvoru na čak tri godine ukoliko se oglušite o zakon i promovišete javno vođenje ljubavi. U susednim zemljama zakon prepoznaje i druge prekršaje, pa u Hrvatskoj, na Hvaru, za šetnju bez majice ili u kupaćem kostimu, kao i za sunčanje u toplesu kazne su od 500 do 700 evra. Situacija je nešto povoljnija u Splitu, gde, ukoliko šetate gradom golišavi, plaćate kaznu između 30 i 70 evra. U poslednje dve godine, kako prenosi hrvatski portal Slobodna Dalmacija, šest osoba je platilo ovu kaznu.



Turisti mogu da odahnu

Budva štiti golaće

Predsednik opštine Budva Marko Carević kazao je da nisu tačne glasine da Budva uvodi kazne za šetnju bez majice ili u kupaćem kostimu, kao i za jelo i piće na javnoj površini:

- To je neistina, jer da li će neko ići u kupaćem po gradu stvar je vaspitanja i lične kulture. Nije dobro da neka destinacija uči ljude vaspitanjem koje bi trebalo da se ponese od kuće - ističe Carević i dodaje da za sada ne postoji način da se uvedu kazne ove vrste.

Brojke

5.000 dinara je kazna za bučne odnose u stanu

150.000 dinara je novčana kazna za seks u javnosti

2 meseca zatvora za orgije

