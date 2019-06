BEOGRAĐANI, U OVIM ULICAMA ĆE BITI GUŽVA: Od 15. juna počinju radovi na četiri velika bulevara

Građani i gosti prestonice ovog leta će morati da se naoružaju ozbiljnim strpljenjem kad budu išli ka centru grada. Naime, nakon radova na Trgu republike i u Karađorđevoj ulici, koji bi trebalo da budu završeni do 1. septembra, već od subote, 15. juna, kreće velika rekonstrukcija četiri beogradska bulevara.



U pitanju je rekonstrukcija ulica Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana, to jest kompletnog poteza od Vukovog spomenika do Kalemegdana, dužine skoro tri kilometra. Reč je o radovima čiji je početak bio planiran još na Đurđevdan, ali su odloženi za period kada su manje gužve na beogradskim ulicama, to jest po završetku školske godine. Radovi bi trebalo da traju ukupno 200 dana, dakle do kraja godine.

Cela trasa podeljena je na šest deonica, a radiće se u tri faze, po dve deonice u svakoj, kako bi sve bilo što jednostavnije i preglednije. Od trenutka kada su radovi odloženi, došlo je i do manjih promena u njihovoj dinamici. Naime, prvobitno je bilo planirano da se prvo radi najprometniji deo od Takovske ulice, preko Bulevara despota Stefana do Francuske, ali je odlučeno da majstori sada ipak prvo "napadnu" deonicu od Vukovog spomenika do Takovske.

Tokom izvođenja radova najveći problemi očekuju se na nekoliko veoma prometnih raskrsnica. Na njima će se saobraćaj odvijati u jednoj traci po smeru, a tokom asfaltiranja one će biti zatvorene na po jedan vikend. Zbog svega ovog izvesno je da će dolaziti do velikih promena u javnom gradskom prevozu.

Investitor rekonstrukcija je Grad Beograd, preko Sekretarijata za investicije, a projekat će biti finansiran kreditima međunarodnih finansijskih institucija, pre svega Evropske banke za obnovu i razvoj.

Deonice i njihovi rokovi:

1. Ruzveltova - Starine Novaka i Starine Novaka - Takovska

(rok 65 dana, od 15. 6. do 20. 8)

2. Takovska - Bulevar despota Stefana i Bulevar despota Stefana - Francuska

(rok 70 dana, od 20. 8. do 30. 10)

3. Francuska - Kralja Petra i Kralja Petra - Tadeuša Košćuška

(rok 65 dana, od 30. 10. do 31. 12)

Raskrsnice:

1. Džordža Vašingtona - Takovska

2. Džordža Vašingtona - Bulevar despota Stefana

3. Cara Dušana - Francuska

4. Cara Dušana - Dobračina

5. Cara Dušana - Kralja Petra

(Kurir.rs/J. Pronić)

Kurir