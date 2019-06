POSETA ČETVOROČLANE PORODICE FRUŠKOJ GORI OD SADA DO 2.600 DNEVNO: Kazne za one koji ne plate naknadu od 5.000 do 50.000

Četvoročlana porodica sa maloletnom decom koja odluči da kolima ode na Frušku goru i napravi bar jednu fotografiju sve to mora da plati 2.600 dinara dnevno.

Kako navode u upravi Nacionalnog parka, radi se o primeni odredbi zakona donetog prošle godine, a oni su, prema njihovim saznanjima, prvi od svih zaštićenih prirodnih dobara u Srbiji koji su počeli da naplaćuju ove takse i to ne u potpunosti.

Pomoćnik direktora Nacionalnog parka Konstantin Plužarević kaže da je Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara propisao naknade koje se naplaćuju za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra, što je i Fruška gora. Ovaj zakon doneo je novine u odnosu na dosadašnje propise. Najveća je što se od sada naplaćuje dnevni ulaz na Frušku goru, kao i u sve druge nacionalne parkove i prirodna dobra pod zaštitom u Srbiji. Predviđeno je da dnevna ulaznica bude 100 dinara za odrasle, a 50 za maloletnike. Kako za 021.rs navodi Plužarević, Fruška gora je dodatno, odlukom Nadzornog odbora, uvela i godišnje ulaznice od 600 dinara, čije će izdavanje početi uskoro.

Kako kaže, naplata ulaza u nacionalne parkove je normalna stvar svuda u svetu, a sada je to uvedeno i u Srbiji, u svih 90 zaštićenih oblasti.



"Nismo krenuli odmah od januara da naplaćujemo, nego smo postepeno počeli to da primenjujemo. Ne želimo da jurimo ili presrećemo ljude po parku da bi ih kaznili zato što nisu platili naknadu. To će se sve polako uvesti i urediti, kao što kad ulazite, na primer, u nacionalne parkove u Hrvatskoj svuda plaćate ulaz", navodi Plužarević.

On objašnjava da će se ulaz naplaćivati samo u granicama Nacionalnog parka, a ne cele Fruške gore kao geografskog pojma, što znači da delovi Petrovaradina ili Sremskih Karlovaca, kao i neka druga naselja, nisu u zoni naplate. Prema odredbama zakona, oni koji žive unutar Nacionalnog parka biće oslobođeni plaćanja naknade.

Plužarević navodi da će Nacionalni park pokušati da uvede plaćanje i preko sajta, a za one koji često dolaze uvodi se godišnja karta koja će iznositi 600 dinara i koja će tek početi da se izdaje. Pored ulaza za posetioce, Nacionalni park će nastaviti da naplaćuje i druge naknade koje su postojale i u ranijim zakonskim odredbama, kao što je naknada za ulaz vozila, koja za kola iznosi 300 dinara dnevno ili 1.200 godišnje, kao i naknada od 2.000 dinara za fotografisanje.

Plužarević objašnjava da Park nije mogao da utiče na visinu naknada, nego je to propisano zakonom. Takođe, zakonom su propisane i kazne za one koji ne plate naknade, koje se kreću od 5.000 do 50.000 dinara za građane.



"Trudimo se da ne pišemo kazne građanima. Parking servisu je možda u interesu da piše kazne, ali nama nije. Nama je u interesu da napravimo neku priču i da svako od posetilaca ima godišnju kartu i plati simboličnu sumu", navodi Plužarević.

