NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA, RHMZ UPOZORAVA: Pljuskovi i grmljavina, u Beogradu NARANDŽASTI METEOALARM, SRUČIĆE se 30 litara kiše

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas na nestabilno vreme i obilne padavine.

- Do kraja dana i sutra nestabilno sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine, intenzivnijim u severnim i zapadnim delovima zemlje, kao i na teritoriji Beograda, gde se očekuju vremenske nepogode, 20 do 30 litara kiše u kratkom vremenskom periodu, lokalno i više, grad i olujni vetar - glasi upozorenje RHMZ koje je na snazi do sutra u 9.25.

Danas je na teritoriji Beograda na snazi narandžasti meteoalarm što znači "da je vreme opasno, da su prognozirane opasne vremenske pojave i to takvog intenziteta da mogu da prouzrokuju materijalnu štetu i da budu opasne po ljude i životinje".

