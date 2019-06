RHMZ UPOZORAVA NA OBILNE PADAVINE: Uključen NARANDŽASTI meteoalarm u celoj Srbiji! Evo kada nam se opet vraća leto

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, intenzivnijim u centralnim, zapadnim i južnim krajevima, gde se očekuju i vremenske nepogode, 20 do 30 litara kise u kratkom vremenskom periodu, lokalno i više, grad i olujni vetar.

foto: Printscreen/RHMZ

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20 C, najviša od 26 do 30 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura 19 C, najviša 27 C.

foto: Printscreen/RHMZ

Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana - do 25. juna: U većini dana promenljivo oblacno sa cestom pojavom pljuskova sa grmljavinom. Od četvrtka do subote pretežno sunčano, a uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Temperatura u većini dana od 27 do 31 stepen.

(Kurir.rs/Tanjug)

