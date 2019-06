INCIDENT NA IGRALIŠTU U JAGODINI: Nastavnik tukao bolesnog dečaka, deca snimila napad!

Roditelji jednog dečaka, inače prosvetni radnici, nasrnuli na dete koje ima srčanu manu i napali ga misleći da je on tukao njihovog sina.

Nesvakidašnji incident dogodio se na igralištu u Jagodini u ponedeljak, kada su roditelji jednog dečaka, inače prosvetni radnici, nasrnuli na drugo dete, misleći da je ono napalo njihovog sina.

Prvo su ga verbalno maltretirali, a majka drugog deteta ga je ošamarila, a zatim je, kako se sumnja, otac dečaka Marijan P., koji je ujedno i nastavnik fizičkog u jednoj osnovnoj školi u Jagodini, udario dete. Druga deca su sve snimila i postavila na društvene mreže.

Brutalan napad

Ovaj nemili događaj može se videti na snimku pod nazivom "Ovako jagodinski nastavnici vaspitavaju decu" koji kruži internetom. Na samom početku žena, inače prosvetni radnik, ide ka detetu i bez ikakve kontrole viče: "Dođi ovamo, ko ga je šutirao, je l' ga je on šutirao? Je li, bre, još iz škole te čekam, je l' ti znaš šta ću da ti uradim?" Onda se pojavljuje muškarac koji udara dete iz sve snage. Oboje zatim vrište na njega i snimak se završava.

Majka napadnutog dečaka Ljiljana Ćorlić u šoku je posle ovog događaja.

- Moje dete ima 27 kilograma i srčanu manu. Kad je došao kući u ponedeljak, požalio se na bolove u glavi i povraćao je, vodila sam ga lekaru. Posle mi je ispričao da je bio s decom na igralištu, da je došao sin tog nasilnika i da ga je to dete prsnulo pištoljem na vodu u oko. Moj sin je samo pokušao da ga uplaši i da ga otera. To dete je počelo da vrišti i otrčalo je kući, ko zna šta je ispričao roditeljima, koji su potom dojurili na igralište i napali moje dete. Vrištali su i pretili mu. Kakav to prosvetni radnik udara tuđu decu? Pa ovo je skandal - kaže ona.

Problema sa ovim nastavnikom je bilo i ranije.

- Pre dve godine, kad su se deca posvađala, on je uhvatio mog sina za uvo i rekao mu: "Zapamtićeš me". Mislim da je zato ta majka vikala na njega u snimku da ga čeka još iz škole - dodaje Ćorlićeva.

Šta je dete krivo

Kaže da je snimak dobila od jedne devojčice koja se tamo nalazila.

- Sve koji su se tamo našli pitala sam da li je moje dete krivo, da li je nešto zgrešilo? I deca i komšije su mi rekli da nije kriv i da su baš zato snimili ceo nemili događaj. Nisam htela da idem na vrata i raspravljam se s tim ljudima, prijavila sam sve policiji. Njih ne poznajem, ali očekujem da policija uradi svoj posao. Niko nema prava da bije tuđe dete - kaže zabrinuta majka.



MUP reagovao Krivične prijave

za napad Policija u Jagodini uhapsila je Z. P. (37) zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilničkog ponašanja. Sumnja se da je ona, zajedno sa svojom suprugom (43), 17. juna ispred jedne zgrade u Jagodini fizički napala dete.

Z. P. određena je mera zadržavanja do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedena Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini. Policija će, po nalogu tužilaštva, i protiv njenog supruga podneti krivičnu prijavu za krivično delo nasilničkog ponašanja.

