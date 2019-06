JOŠ JEDNO UPOZORENJE RHMZ: Jaki pljuskovi, olujni vetar još danas, evo šta nas čeka već od srede! SPREMITE SE ZA PROMENU

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, mada manje česte u odnosu na prethodne dane, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima i jak, severni vetar. Jutarnja temperatura od 16 do 20 C, najviša dnevna od 27 do 30 C.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, toplo i sparno, u pojedinim delovima grada povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren severni vetar. Jutarnja temperatura 20 C, najviša dnevna oko 30 C.

foto: Printscreen/RHMZ

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 2. jula: Od srede stabilizacija vremena. Biće pretežno sunčano, a retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima.

