ISPOVEST ŽENE SRBINA KOJI JE DEPORTOVAN IZ AMERIKE: Mog Mihajla (58) su mučki i na prevaru uhapsili, ponašali su se kao da je KRIMINALAC! Ako vas pozovu na sastanak u Imigracionu službu, NIKAKO BEZ ADVOKATA

"Prošlog četvrtka su deportovali mog muža Mihajla(58) iz Nju Džerzija za Srbiju, mučki i na prevaru. Nisu mi dozvolili ni da mu donesem garderobu, otišao je kući u istoj odeći u kojoj je uhapšen pre mesec dana", počinje svoju ispovest Milena, Srpkinja koja već 18 godina živi u Njujorku i američki je državljanin.

foto: EPA/Alexander Becher

Svog supruga upoznala je pre nešto više od 5 godina, od toga su 4,5 godine u braku, piše Serbian times. Za to vreme pokušavali su da reše njegov status, naizgled je sve bilo u redu, barem su im tako obećavali advokati, na koje su, kako priznaje, potrošili velike sume novca.

"Mihajlo je uhapšen u kancelariji Službe za Emigracije kada je došao na zakazani intervju. Prethodno je bio na još jednom razgovoru, na kome su mu oduzeli pasoš, iako su mu u taj isti pasoš, kada smo poslednji put bili na intervjuu, lupili pečat “aproved” i rekli mu da je legalan i da može da produži dalje sa procesom dobijanja dokumenata. Kada su mu uzeli pasoš, rekli su da je to standardna procedura i da je sve ok. Međutim, očigledno nije bilo ok, jer ga je sledeći put tamo sačekao policajac i stavio mu lisice na ruke , kaže sagovornica.

Mejlovi, pisma i "pogrešne adrese"

Milena smatra da je Mihajlo mogao da izbegne zlu sudbinu da je sa sobom poveo advokata i upozorava druge emigrante da nipošto ne idu sami na zakazane sastanke, ma kojim povodom.

Cela priča oko zakazivanja i sastanaka je bila prevara od prvog dana. Prethodno su nam dva puta stizali mejlovi od Emigracije u kojima su nas obaveštavali kako su nam dva puta slali pisma ali im ih je Pošta vraćala, navodno zbog pogrešne adrese.

foto: Profimedia

Na kraju smo čak posumnjali da nam neko krade poštu pa smo ugradili i kamere, ali nije se desilo ništa sumnjivo. Išli smo i u lokalnu Poštu, razgovarali smo sa ljudima koji tamo rade i koje dugo poznajemo jer živimo u istom stanu godinama, ali oni su nam rekli da nikakvu poštu nisu dobili. Na kraju smo zakazali i taj famozni sastanak, i evo šta se na kraju desilo, očajna je Milena.

"Moj muž je pre 25 godina podneo zahtev za politički azil. Nikada mu nisu odgovorili ni pozitivno ni negativno, sve ove godine. Da je odbijen saznali smo na poslednjem intervjuu", kaže ona.

Ona dodaje kako njen muž živi u Americi već 25 godina, da je prethodno bio deportovan, ali se vratio u SAD i podneo zahtev za politički azil. Odgovora, međutim, nije bilo.

"Nikada mu nisu odgovorili ni pozitivno ni negativno, sve ove godine. Da je odbijen saznali smo kada smo bili na poslednjem intervjuu. Sumnjamo da jedan deo krivice snosi i njegova advokatica, koja je nakon deportacije i podnošenja papira za azil trebala da potpiše jedan dokument, ali to očigledno nije uradila", konstatuje Milena.

Advokati samo obećavaju i uzimaju novac

Naglašava da ljudi dobro vode računa kada angažuju advokate jer neki od njih samo obećavaju, a nisu u stanju da profesionalno obavljaju svoj posao.

"Advokat koji je preuzeo na sebe da Mihajla izvadi iz ekstradicionog pritvora tražio nam je 7.500 dolara uz reči da će sigurno uspeti, da je u pitanju neka zabuna, proveduralna greška i sl. na kraju je otišao kući u Vrnjačku Banju bez novca i garderobe. Nisu mu dozvolili ni da se javi telefonom pre nego što je poleteo. Toliko o obećanjima", kaže Milena.

Za vreme Mihajlovog boravka u ekstradicionom pritvoru Milena je uspela jednom da ga obiđe, a za mere obezbeđenja kaže da su rigorozne:

foto: Profimedia

"Nisam mogla ništa da mu ponesem, morala sam da skinem nakit, čak i jaknu. Pojavio se na razgovoru u žutom, zatvorskom odelu, kao kriminalac, bilo je strašno. Najgore mi pada što je Mihajlo invalid, koji se povredio i izgubio zdravlje radeći ovde na građevini. Ovako su mu vratili! Razočarana sam u ovu zemlju i sistem koji u sebi nema nimalo humanosti i obzira za ljude", plačnim glasom govori Milena i dodaje:

"Pokušaćemo ponovo, tražim novog advokata, ali sam potpuno slomljena posle svega što se desilo".

Ona poručuje svim ljudima koji su u sličnoj situaciji da otvore četvore oči jer Služba za Emigracije, kako naglašava, vreba na svakom koraku, u prevozima, na javnim površinama.

(Kurir.rs/SerbianTimes)

Kurir