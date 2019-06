STIŽU NAM PAKLENE VRUĆINE: Danas sparno i veoma toplo, temperatura do 34 stepena

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS) saopštio je da se danas u Srbiji očekuje pretežno sunčano, sparno i veoma toplo vreme, samo se posle podne u brdsko-planinskim predelima očekuje ređa pojava kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom.

Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepena, najviša dnevna od 30 do 34.

I u Beogradu pretežno sunčano, veoma toplo i sparno.

Jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna oko 34 stepena.

Narednih dana pretežno sunčano, u četvrtak uveče, tokom noći i u petak ujutru prolazno naoblačenje, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz umeren i jak, kratkotrajno s prolaskom fronta i olujni, severozapadni i severni vetar.

U četvrtak veoma toplo s najvišom dnevnom temperaturom do 34 stepena, zatim od petka do nedelje u većini mesta od 27 do 30, a početkom sledeće sedmice ponovo osetno toplije.

(Kurir.rs/Tanjug)

