STIŽE PAKLENA VRUĆINA: Evropa se sprema za toplotni udar od 43 stepena, a ovo je upozorenje za Srbiju!

Cela Evropa sprema se za najtopliji dan i temperature iznad 43 stepena.

Oblasti od Španije do Francuske su u opasnosti od opasnog toplotnog talasa, koji će trajati narednih nekoliko dana. U Nemačkoj je u sredu užasna vrućina oborila državni rekord najviše izmerene temperature, koji je izmeren od 1947. godine.

foto: Shutterstock

Kako bi sprečili da se ponovi tragični toplotni talas iz 2003. godine, tokom kojeg je umrlo 15.000 ljudi u Francuskoj, lokalne vlasti preduzele su određene korake kako bi zagarantovali bezbednost stanovnika i turista.

Kombinacija toplote i vlažnosti već je dostigla nivoe koji mogu izazvati bolesti povezane sa toplotom širom zapadne Evrope.

PETAK - NAJTOPLIJI DAN

Višestruki dani ekstremne vrućine, u kombinaciji sa toplim noćima, ne dozvoljavaju da se zgrade i kuće bez klima uređaja ohlade, stvaraju neugodne uslove spavanja i povećavaju rizik od bolesti povezanih sa toplotom.

Meteorolozi prognoziraju kako temperature mogu porasti do 41 stepen u delovima centralne i južne Francuske u četvrtak. Petak bi mogao biti najtopliji dan u nedelji, a očekuje se da će temperatura dostići 42 podeok u unutrašnjosti jugoistočne Francuske.

MALI PREDAH POSLEDNJEG DANA VIKENDA

Značajno zahlađenje će se dogoditi širom severne Francuske od nedelje do ponedeljka. Malo olakšanje stići će u južne delove zemlje, međutim i dalje će biti neuobičajeno vruće. I Španija će se takođe peći u brutalnoj vrućini u narednim danima, a temperatura će biti oko 40 podeoka svakog dana do nedelje u Madridu.

Dnevne rekordno visoke temperature zabeležene su širom Nemačke u utorak i sredu, a rekordi zabeleženi do sada u junu su razbijeni, kako su temperature porasle.

foto: Zorana Jevtić

Dosadašnji rekord u junu bio je 38,5 stepeni izmeren u Buhlertalu 1947. godine. Novi rekord je postavljen na stanici Coschen (Berlin-Brandenburg) pošto je živa dosegla 38,6 stepeni u sredu popodne. U ostalim lokacijama širom zemlje može biti još toplije do kraja dana.

Vlasti u Nemačkoj su postavile privremena ograničenja brzine na nekoliko deonica čuvenog Autobahna zbog bojazni da bi ekstremna vrućina mogla uzrokovati da se putevi deformišu ili raspadaju dok se vozila krežu iznad njih, prenosi Dojče vele. Kratak predah od vrućine biće dobrodošao iz Belgije i Holandije u Nemačku i Poljsku u četvrtak i petak. Iako će u četvrtak ostati neuobičajeno toplo na Balkanskom poluostrvu, hladniji vazduh će se proširiti regionom u petak.

UPOZORENJE ZA SRBIJU: DANAS NAS OČEKUJU VISOKE TEMPERATURE

Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavio je kako našu zemlju danas očekuju visoke temperature.

- Danas (27.06.) biće veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 32 do 35 stepeni - piše na sajtu RHMZ.

Nakon toga sledi promena vremena, pa će večeras i tokom noći na petak prolazno naoblačenje sa severa usloviti lokalne plјuskove, grmlјavinu, pad temperature i jak, a kratkotrajno i olujni severozapadni vetar. Naučnici tvrde da su toplotni talasi postali učestaliji u Evropi i da se to može pripisati klimatskim promenama.

foto: Nebojša Mandić

Kako je objasnio meteorolog Đorđe Đurić, sa severozapada Afrike preko Španije dolazi topla masa koja je zahvatila zapadni i centralni deo Evrope. Na potezu je od Španije, Francuske, pa sve negde do Nemačke, Poljske, Austrije, švajcarske i zemalja Beneluksa.

"Očekuju se temperature od 35 do 40 stepeni, negde lokalno i više, što su esktremno visoke temperature ta to područje. Vrlo je verovatno da će biti oboreni rekordi, ali toplotni udar iz 2003. se neće ponoviti. Taj toplotni talas je odneo više desetina hiljada života, ali to se neće ponoviti danas je ovaj talas neće trajati dugo. Počeo je prekjuče i trajaće do danas, znači neće se toliko zadržavati", rekao je on.

Đurić kaže da se Srbija neće naći na direktnom udaru tog vrelog ralasa, već na njegovom "rubu".

foto: Printscreen/RHMZ

"Najtopliji dan u Srbiji biće danas, kada će temperatura dostići 32-35 stepeni, odnosno u Vojvodini možda 36. Biće sunčano i toplo, ali već u petak uveče se očekuju pljuskovi", rekao je on.

Padavine se neće zadržavati, te nas u petak i za vikend ponovo očekuje suvo, ali prijatnije vreme. Dolasku hladnijeg vazduha može prethoditi lokalno jaka grmljavina iz severne Poljske u baltičke zemlje u sredu, a iz Mađarske u Ukrajinu u četvrtak. Ove oluje mogu da dovedu do poplave, grada i štetnih vetrova. Kratak talas toplote ponovo će se vratiti u oblastima od Nemačke do Poljske i Austrije u nedelju pre nego što ponovo padnu temperature sledeće nedelje.

(Kurir.rs/SrbijaDanas/Foto: Saša Urošev)

