POGLEDAJTE GDE SU SKOČILE CENE APARTMANA, A GDE JE POSKUPELA HRANA! Grčka, Hrvatska ili Crna Gora...U zavisnosti za koju se zemlju odlučite, EVO KOLIKO ĆETE POTROŠITI NOVCA!

Sezona odmora je u jeku, a pored pitanja šta poneti na put, dilema je i koliko novca je potrebno za džeparac.

Koliko para ćete potrošiti na hranu u Grčkoj, Crnoj Gori ili Hrvatskoj?

Istražili smo koje su cene vanpansionske potrošnje i došli do zaključka da su troškovi na namirnice u Crnoj Gori najpribližniji onima u Srbiji.

Crna Gora

Cene turističkih potrepština u marketima ostale su na prošlogodišnjem nivou pa je za hleb potrebno izdvojiti 0,57 evra, za litar mleka 0,77 evra, a za 12 jaja 1,42 evra.

Za kilogram jabuka potrebno je oko 0,83 evra, dok je cena najskupljih banana oko 1,07 evra. Cena 1,5 litara vode je 0,57 evra. Prema podacima Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore, cena ležaljki je ista pa je za jednu potrebno izdvojiti od pet do 15 evra.

Za brzu hranu potrebno je od jednog do pet evra u zavisnosti od letovališta, dok je kafa od 0,80 i 1,80 evra. Cene u restoranima takođe su ostale slične prošlogodišnjim te je za ručak potrebno izdvojiti između četiri i 40 evra po osobi u zavisnosti od letovališta i naručene hrane. Za taksi vam treba između 0,80 centi i dva evra za start. Specifično je i to što taksisti ne pristaju na vožnju čija bi cena bila manja od 1,60 evra.

Grčka

Cene hrane u Grčkoj se ne razlikuju previše u odnosu na prethodne godine i drastičnih poskupljenja nema. U proseku za četvoročlanu porodicu potrebno je 370 evra.

Kada je u pitanju taksi prevoz, u Grčkoj je potrebno izdvojiti od četiri evra za razdaljinu od kilometar-dva, a 50 evra za razdaljine od nekih četrdesetak kilometara, što znači da je cena po kilometru od 1,25 evra (za duže relacije) do četiri evra (za najkraće relacije). Ako vas više uđe u taksi ovaj vid prevoza na nekim relacijama može čak biti isplativiji i od vožnje autobusom. Kod određenih destinacija za leto 2019. primetan je blagi porast cena smeštaja u odnosu na prošlu sezonu i ocena turizmologa je da se ne radi o drastičnom poskupljenju već o povećanju od pet do maksimalnih deset odsto, zbog čega se turisti iz Srbije često odlučuju za first minute ili last minute ponude.

Prema podacima turističkih vodiča, cene su najviše porasle na Halkidikiju, posebno na Sitoniji i to između 10 i 15 odsto, dok su na Tasosu i na drugim destinacijama koje su atraktivne za srpske turiste (olimpijska i solunska regija, Lefkada i Jonska obala) cene skočile za oko pet do 10 odsto.

Hrvatska

Prema rezultatima našeg istraživanja najviše novca otići će za kupovinu hrane u hrvatskim marketima te je cena litra mleka oko 0,9 evra, a hleba 0,89 evra. Za kupovinu pakovanja jaja potrebno je izdvojiti 1,98 evra.

Cena povrća je od 0,50 evra koliko košta glavica kupusa, do 1,3 evra koliko košta kilogram paradajza.

Cene brze hrane na hrvatskim kioscima su od 0,80 centi za pecivo do tri evra za parče pice ili pljeskavicu. Obrok u restoranu koštaće najmanje 10 evra, a bogatiji ručak čak 100 evra.

Za zakuske na plaži potrebno je od 2,5 do tri evra koliko je palačinka, odnosno 1,5 evro za krofnice. Kugla sladoleda je 1 evro, dok je sok od pola litre dva evra. Čaj ili espreso platićete evro.

Na većini plaža iznajmljivanje ležaljke je oko 3,5 evra, suncobrana tri evra, no ta se cena penje i do sedam evra, zavisno od lokacije. Jedan evro je start za taksi na dužim relacijama, a na kraćim potrebno je izdvojiti dva evra.

