SPREMITE 25.000 ZA ŠETANJE PSA BEZ POVOCA! Nosite taj novac i ukoliko berete cveće ili jabuke, POMERATE KONTEJNERE, ali to nije sve...

Ukoliko ste izveli psa ili mačku bez povoca u šetnju, nemate pasoš za ljubimca u džepu, ali i kesicu u koju ćete da stavite njegov izmet, bolje je da se odmah vratite kući ako u džepu nemate 25.000 dinara ili oko 212 evra po sadašnjem kursu, koliko odnedavno iznosi kazna za sve opisano, ukoliko vas, naravno, uhvate komunalci!



Ovaj scenario važiće samo za Novosađane, jer je doneta odluka o izmenama i dopuni odluke o obavljanju komunalne delatnosti održavanja javnih i zelenih površina, koja propisuje kazne za takva i slična "dela".

Ne berite cveće



Time je Novi Sad lansiran u sam zenit gradova koji će pokušati da urede komunalni haos na svojim ulicama i zelenim površinama.



Nema opuštanja, maksimalne kazne platićete i ako premeštate kontejnere, uništavate dečja igrališta, gradski mobilijar, berete cveće i plodove s drveća na javnim površinama, ložite vatru, palite stabla, uvodite životinje na Štrand, loptate se van obeleženih mesta na plaži i slično.



Kazne za stvaranje deponija i bacanje smeća mimo kanti, vođenje pasa i mačaka bez povoca, nečišćenje izmeta i uništavanje tartan staze na keju u Novom Sadu su odskoro sa 8.000 dinara skočile na 25.000, i to za svakog građanina koji krši lokalne komunalne propise, odluka je Skupštine grada Novog Sada.



Novčane kazne za najveći broj komunalnih prekršaja, nakon sednice Skupštine grada, povećane su do zakonskog maksimuma i bez razlike važe za žitelje Srpske Atine, ali i za nadležna javna i komunalna preduzeća, pravna lica i preduzetnike. Jedina kazna koja ostaje ista - 8.000 dinara - jeste ona koja se odnosi na zabranu hranjenja i pojenja životinja na javnim mestima, bunarima i javnim česmama.



Povodac i pasoš obavezni



"Više su kazne ukoliko sa sobom ne nosite pasoš za ljubimca, u kojima se mogu videti evidentirane vakcine, ali i ukoliko nemate kese sa sobom ili ste ušli sa životinjom bez transportera u javni prevoz", piše u obrazloženju odluke. Prema istim informacijama, kazne su povećane i za pranje vozila na javnim površinama, nepropisno parkiranje na zelenim površinama, gde se odgovornost, ukoliko nema vozača, prebacuje na vlasnika vozila i sa 8.000 dinara vinule su se na 25.000.

Psihologija

Građani negoduju

- Ovo je pogrešan način da se stvarno izmeni ponašanje građana. Ipak, pomoglo bi kada bi kažnjavanje bilo izvesnije, i to bez obzira na visinu kazne. Ono što je problem su i neke besmislene stvari, kao što su branje plodova, cveća i slično. Pa, koje dete u nekom periodu to ne radi? Takođe, hranjenje i pojenje životinja na javnoj površini?! U svakom slučaju, ova vest o većim kaznama će doći do određenog broja ljudi, koji će, na primer, početi da skupljaju izmet svog psa - kaže Aleksandar D. iz Novog Sada.