ČEKA NAS PAKAO U PONEDELJAK I UTORAK, VRUĆINA ĆE NAS POKOSITI: Ne izlazite iz kuće u ovo doba dana! Ako baš morate evo kako da se zaštitite od visokih temperatura!

U Srbiji se sutra i u utorak, prema najavi meteorologa, očekuje visoke temperature i do 38 stepeni, pa stručnjaci savetuju da u takvim ekstemnim prilikama treba rashladiti prostorije, izbegavati fizičke aktivnostit, uzimati više tečnosti, izbegavati boravak napolju u najtoplijem delu dana.

Osetljiva populacija, deca, trudnice, stari, oboleli od hroničnih bolesti, imaju smanjenu sposobnost prilagođavanja i zbog toga oni sami, kao i njihovi najbliži, treba da obrate posebnu pažnju na brigu o zdravlju i ponašanju u letnjim mesecima, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovic Batut".

Među merama koje treba preduzeti je stalno rashlađivati svoj dom.

Preporučuje se održavanje sobne temperature ispod 32 C tokom dana, odnosno ispod 24 C tokom noći. Ovo je naročito važno za decu uzrasta do 2 godine, osobe starije od 60 godina, kao i za hronične bolesnike.

Bitno je i izbegavajte boravak napolju u toku najtoplijeg dela dana - od 10 do 17 časova.

Izbegavajte naporne fizičke aktivnosti. Ako morate da ih obavljate, činite to u toku najhladnijeg dela dana, što je obično između 4.00 i 7.00 časova ujutru. Boravite u hladu. Ne ostavljajte decu, kao ni životinje, u parkiranim vozilima, navodi Batut.

Ukazuje se i na potrebu da se rashlađuje telo i hidrira organizam.

Tuširajte se u rashlađenoj vodi. Možete da primenjujete i hladne obloge, peškire, sunđere, kupke za stopala, itd. Nosite laganu, komotnu odeću od prirodnih materijala, svetlih boja. Ako izlazite napolje, nosite šešir ili kapu sa širokim obodom i naočare za sunce. Redovno unosite tečnost, pre svega vodu, bez obzira na eventualno odsustvo osećaja žeđi, savetuje Batut.

Treba izbegavati alkohol i smanjiti unos kafe i gaziranih bezalkoholnih pića. Uzimajte manje, a češće obroke. Izbegavajte hranu sa visokim sadržajem proteina, navodi se u saopštenju,.

Redovno proveravajte kako su vam članovi porodice, prijatelji i susedi, koji žive sami.

Osetljiva populacija (deca, trudnice i osobe starije od 65 godina) mogla bi da zatreba pomoć tokom vrelih dana. Ako neko uzima lekove, proverite sa njihovim lekarom da li ti lekovi utiču na termoregulaciju. Zatražite medicinski savet ako patite od nekog hroničnog oboljenja ili istovremeno uzimate više različitih lekova.

Potražite pomoć ako osećate vrtoglavicu, slabost, uznemirenost, intenzivnu žeđ ili imate glavobolju.

Što je pre moguće pređite u ohlađen prostor i izmerite telesnu temperaturu. Popijte nekoliko gutljaja vode ili voćnog soka sobne temperature. Obratite se lekaru ako osetite neuobičajene simptome ili ako simptomi dugo traju.

Ako primetite kod nekog od članova vaše porodice ili ljudi kojima pomažete toplu, suvu kožu i buncanje, pojavu grčeva i/ili nesvesticu, odnosno gubitak svesti, odmah pozovite lekara/hitnu pomoć. Dok čekate na pomoć, pokušajte osobu da rashladite hladnim oblogama, dajte joj da pije tečnost, oslobodite je viška odeće, naveo je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

