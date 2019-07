CRNOGORSKO PRIMORJE OSTAJE OMILJENA DESTINACIJA: Krevet od 6 do 20 evra, Budva i dalje hit

Osim Grčke i daljih destinacija, Crna Gora je i ove sezone omiljena srpskim turistima, u šta se ekipa Kurira uverila u Herceg Novom, Budvi i na Adi Bojani. Tamo su cene privatnog smeštaja od šest do 20 evra po krevetu, baš kao što su bile prošle godine.

U hotelima od 45 evra

U hotelima sa tri i četiri zvezdice cene se kreću od 45 evra po osobi. Kada je u pitanju sever, u privatnom smeštaju raspon cena po osobi iznosi od deset do 20 evra, dok se u hotelima sa tri zvezdice noćenje na bazi polupansiona kreće od 25 evra po osobi, a u hotelima sa četiri zvezdice od 45 evra.

Boravišna taksa se razlikuje od mesta do mesta, u proseku iznosi od 60 centi do jednog evra, u Herceg Novom i Budvi cena takse je jedan evro, dok u Ulcinju ona iznosi 80 centi. Kada je u pitanju plažni mobilijar, u Herceg Novom ova usluga košta od dva do šest evra, u Budvi od pet do 20 evra, dok je u Ulcinju za ležaljke i suncobran potrebno odvojiti od pet do deset evra.

Ukoliko se odlučite za ručak u restoranima, morate odvojiti od četiri pa do 40 evra, a ako prezalogajite nešto u fast fudu, tu su cene niže, od jedan do pet evra, cena kafe iznosi od 50 centi do dva evra, a sok od dva do četiri evra. Naši građani se najčešće odlučuju za ekspres restorane, gde za pet evra dobijaju kompletan obrok - čorba, kuvano jelo, salata.

Srbi verni gosti

Nina Vukčević, portparol Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, kaže za Kurir da rezultati istraživanja "guest survey" o stavovima i potrošnji turista govore da su turisti iz Srbije verni gosti koji se često vraćaju Crnoj Gori, kao i da ju je 88 odsto njih posetilo više od tri puta.



- Istraživanje pokazuje da najviše turista iz Srbije dolazi sa porodicom, preko 33 odsto, dok su pasivni odmor, opuštanje, more, sunce i zabava najvažniji motivi za srpske turiste, za 60 odsto njih. Automobil je dominantno prevozno sredstvo, a uglavnom telefonski rezervišu smeštaj. Prosečna potrošnja po putovanju po osobi u evrima turista iz Srbije iznosi oko 437 evra, dok dnevna prosečna potrošnja po osobi iznosi oko 55 evra - navodi Vukčevićeva.

Turisti iz Srbije najčešće se žale na buku, parking i smeće, gostima je na raspolaganju kol-centar Montenegro 080001300, koji je besplatan.

- Čim dobijemo žalbu od turista iz Srbije, automatski je procesuiramo i prosleđujemo nadležnim inspekcijama.

Naša sagovornica kaže da naši turisti sve više uživaju u ponudi nacionalnih parkova, idu na izlete, ali i uživaju u adrenalinskim avanturama kao što su rafting, kajaking, planinarenje i slično.

Brojke

18 hiljada naših turista posetilo je Crnu Goru tokom prva tri meseca ove godine

88 odsto Srba posetilo je Crnu Goru više od tri puta

35 odsto turista ostvari od osam do deset noćenja



Cene

HERCEG NOVI

smeštaj od šest do 15 evra (hotel od 45 evra)

mobilijar od dva do šest evra

ručak od četiri do 40 evra

fast fud od evro i po do četiri evra

kafa od 80 centi do 1,80 BUDVA

smeštaj od šest do 15 evra (hotel od 45 evra)

mobilijar od pet do 20 evra

ručak od 5,5 do 30 evra po osobi

fast fud od 1,5 do 5 evra

kafa od 1,20 do 1,80 ULCINJ

smeštaj od deset do 20 evra (hoteli od 25 i 45 evra)

mobilijar od pet do 10 evra

ručak od pet do 25 evra po osobi

fast fud od 1,50 do tri evra

kafa od 50 centi do evro

Kurir.rs/Mina Branković

Foto: Damir Dervišagić

