ŽEGA TOPI SRBIJU: Danas kao u Sahari, i do PAKLENIH 39, evo kada stiže OSVEŽENJE! Beograd, Palić i Crni vrh jutros najtopliji

BEOGRAD - U Srbiji će i danas biti sunčano i veoma toplo, a najviše temperature će se kretati od 34 do 39 stepeni Celzijusa.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

Jutarnja temperatura od 15 do 23 C, najviša dnevna od 34 do 39 C, saopštio je Republicki hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu će biti sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 23 C, najviša dnevna oko 36 C. Tokom noći u pojedinim delovima grada moguc kratkotrajni pljusak sa grmljavinom.

foto: Dragana Udovičić

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 9.jula: Do petka i u subotu već deo dana pretežno sunčano i toplo sa ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko - planinskim predelima.

foto: Beta/Miloš Miškov

U subotu posle podne i uveče naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz manji pad temperature najpre na severu i zapadu, a od nedelje nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinama i u ostalim krajevima.

foto: RHMZ Printscreen

(Kurrir.rs/Tanjug)

Kurir