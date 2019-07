ZATVARA SE ŠKOLA U BATAJNICI, RODITELJI OČAJNI: Hiljadu đaka u šoku! Ne znaju gde će u školu

U jeku letnjeg raspusta roditelji i učenici batajničke OŠ "Svetislav Golubović Mitraljeta" doživeli su veliki šok - saznali su da škola od septembra neće raditi!



Ova vest mnoge je uznemirila, ali pojedincima je upropastila letovanje i godišnji odmor, jer sada brinu gde će mališani od septembra pohađati nastavu. Do početka naredne školske godine ostalo je još dva meseca, a odluka o tome gde će učenici ove osnovne škole biti premešteni još nije doneta.



Inicijativa meštana za renoviranje ove ustanove postoji 15 godina, a odlučeno je da ti radovi počnu kada i školska godina u septembru. Upravo iz tog razloga ova osmoletka zatvara svoje prostorije i kapiju za đake, jer će rekonstrukcija čitavog školskog objekta trajati godinu dana.

foto: Profimedia

Roditelji učenika OŠ "Svetislav Golubović Mitraljeta" koji su kontaktirali s redakcijom Kurira kažu da su zabrinuti zbog situacije, kao i da je odluka o tome gde će deca pohađati nastavu od septembra morala biti doneta ranije.



- Nije u redu što nas drže u neizvesnosti i što nemamo informaciju gde će deca pohađati nastavu. Ne želimo da to bude daleko i da oduzima vreme u putu. Mi kao roditelji predlažemo da učenici mlađih razreda, od prvog do četvrtog, krenu u OŠ "Branko Radičević", koja je relativno blizu. Pristali bismo da učenici od petog do osmog razreda idu u OŠ "Ilija Birčanin", koja se nalazi u Zemun Polju, ali nećemo da pristanemo na predlog direktora te škole da deca idu samo u popodnevnu smenu. To ne dolazi u obzir, to remeti slobodno vreme dece i njihove vannastavne aktivnosti - navodi grupa roditelja.



Dodaju da podržavaju odluku o renoviranju, ali da neće pristati da deca trpe zbog neorganizovanosti nadležnih. Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu donosi konačnu odluku o tome gde će đaci pohađati nastavu od septembra, ali odgovore od Sekretarijata nismo dobili do zaključenja ovog broja.



Brojka

15 meseci je rok za rekonstrukciju škole



Direktor Stevo Janjanin

Čekamo odluku Sekretarijata

Stevo Janjanin, direktor OŠ "Svetislav Golubović Mitraljeta", kaže za Kurir da nije tačno da je direktor pomenute škole u Zemun Polju rekao roditeljima da deca mogu ići samo u popodnevnu smenu.

- Roditelji su izneli svoje predloge, sada čekamo odluku gradskog Sekretarijata. Roditelji će uskoro biti obavešteni o svemu, ali nije istina da su tek nedavno saznali da će se škola renovirati. Radovi će trajati godinu dana, renoviraće se cela škola i planirana je nadogradnja jednog sprata - istakao je on.

Kurir.rs/ Mina Branković

Foto: Profimedia

Kurir