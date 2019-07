AFERA MEDIKOM! SUMNJIVI TENDERI: Firma iz Šapca kao da nema konkurenciju!

Firma "Medikom d.o.o." iz Šapca, u vlasništvu šabačkog biznismena Nebojše Jovanića, koja je u 2018. godini dobila više od 50 odsto poslova na tenderima za nabavku medicinskih aparata za zdravstvene ustanove u Vojvodini, u istom stilu je nastavila i u 2019, pa je od ukupno 16 javnih nabavki za najboljeg ponuđača izabrana na čak 10, saznaje Kurir.



To znači da je od početka godine firma iz Šapca pobedila na 62,5 odsto tendera u zdravstvenim ustanovama u Vojvodini. Vrednost ugovorenih javnih nabavki koje je dobio "Medikom" na tih 10 tendera u 2019. godini prelazi 84 miliona dinara bez PDV, od ukupno 104 miliona, koliko je raspodeljeno na 16 tendera, što znači da je "Medikomu" pripalo neverovatnih 73 odsto vrednosti svih javnih nabavki u pokrajinskom zdravstvu od početka godine!

Rade s "Filipsom"



Da je ova firma, koja distribuira proizvode firme "Filips", ostala omiljeni dobavljač Kliničkog centra Vojvodine i u 2019, vidi se po tome što joj je dodelila poslove u vrednosti malo manjoj od 34 miliona dinara. Tako je "Medikomu" u februaru ove godine pripao posao nabavke mamografa po ceni od 13,2 miliona i CR sistema po identičnoj ceni, kao i nabavka RTG aparata sa C sistemom za grafile i skopije u maju ove godine po ceni od 7,3 miliona dinara bez PDV. I Opšta bolnica Subotica je ove godine firmi "Medikom" dodelila dva posla, vredna 23,8 miliona dinara, a to su nabavke RTG aparata s plafonskim nosačem po ceni od 16,4 miliona bez PDV i RTG sistema sa C lukom u vrednosti od 7,3 miliona dinara.

Dragan Dobrašinović iz Koalicija za nadzor javnih finansija kaže da uvek kad postoji neka disproporcija u odnosu dobitaka i gubitaka na račun jedne firme, javlja se neka vrsta sumnje da ima prilagođavanja konkursne dokumentacije ponudi određene firme.

- To je svakako stvar koju treba proveriti. Ovo je posebno važno u nabavkama za zdravstvene ustanove zbog same osetljivosti zdravstvenog sektora i njegov značaj za zdravlje ljudi, sa jedne strane, i zato što se radi o vrlo sofisticiranim i skupim uređajima, sa druge strane. Pitanje je da li je "Filips" jedina firma koja može da ponudi kvalitet medicinskih aparata koji su nama potrebni ili to može da ispuni i neka druga firma. Iz toga bi se videlo da li je to prilagođeno namerno toj firmi ili oni jedini na svetu mogu da ponude tu vrstu uređaja. Može da bude, ne mora da znači, ali vrlo verovatno jeste u pitanju prilagođavanje konkursne dokumentacije određenoj firmi. Na nadležnim institucijama je da to provere - kaže Dobrašinović.

Igor Mirović odgovorio na naša pitanja

Konkurenti nisu dali povoljnije ponude Iako smo insistirali na podacima za 2018. i 2019. godinu, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović kazao je da su za tri godine u zdravstvu Vojvodine imali nabavke od četiri milijarde dinara, kao i da je firma "Medikom" dobila 25 odsto svih nabavki. - U nekoj godini jedan ponuđač dobije više, u nekoj manje, a ja bih pitao konkurente i razne lobije koji vam daju ove netačne podatke zašto oni nisu dali povoljnije cene i ponude od "Medikoma". Nije tačno da je ta firma dobila toliki broj tendera. Godine 2007. je pokrajinska vlada kupila CT skener za 482.000 evra, a sada je kupljen duplo jeftinije, za 200.000 evra. Zatim, CT 64 skener je 2006. plaćen 1.189.000 evra, a danas 350.000 - isti skener! A sve to se nekima ne dopada i zato i vode ovu kampanju, čiji motiv je jasan čim se iznesu ovi podaci - rekao je Mirović za Kurir i najavio još javnih nabavki u pokrajinskom zdravstvu za drugu polovinu 2019. godine. Od pokrajinskog sekretara za zdravstvo dr Zorana Gojkovića juče nismo dobili odgovore na upućena pitanja.

Brojke

16 javnih nabavki sprovele su zdravstvene ustanove u Vojvodini od početka 2019.

10 tendera dobila je firma "Medikom"

Na letnjoj pauzi

U "Medikomu" i dalje svi odsutni Kad smo juče pozvali firmu "Medikom", žena koja se javila na telefon nam je rekla da niko iz uprave ko bi mogao da popriča s nama nije tu, kao i da ne zna kad se vraćaju, a da brojeve službenih telefona ne sme da daje. Na kraju je obećala da će nas neko pozvati, što se do zaključenja ovog broja nije dogodilo.

Tenderi koje je dobio "Medikom" u 2019.

Bolnica Broj tendera Vrednost

KC Vojvodine 2 33.831.788 din.

OB Subotica 2 23.829.458

OB Kikinda 1 8.489.000

OB Vrbas 1 6.549.000

OB Senta 1 4,742.830

DZ Pećinci 1 2.495.000

DZ Opovo 1 4.082.500

UKUPNO: 84.019.576

* Ugovorene vrednosti javnih nabavki u dinarima bez PDV

Čak 73 odsto vrednosti svih javnih nabavki u zdravstvu Vojvodine od početka 2019. pripalo je "Medikomu"

Firma Udeo u tenderima

MD Imedžing 10%

AB Trade 7%

Simens 6%

Medigala 4%

Medikom 73%

