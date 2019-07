JEDAN OD NAJVEĆIH KRIMOSA 90-IH LUDO BIO ZALJUBLJEN U NJU! GIŠKINA NAJVEĆA LJUBAV SINDI: Možda je bio kriminalac, a ja prototip sponzoruše, ali mi smo to radili sa mnogo stila!

Jedna od najpoznatijih devojaka beogradskog podzemlja 90-ih je bila Jelica Matić Sindi. Ono što ju je činilo poznatom jeste činjenica da je bila devojka Đorđa Božovića Giške.

Bajkovita ljubavna priča ovog para je i počela upravo u tom periodu.

"Bio je vanserijski šarmantan. Kupio me sa pet rečenica… Malo je trebalo, pa da pristanem da me odveze kući. Izašli smo ispred kluba. Prilazi fići, džentlmenski otvara vrata. Ja prilazim i on se smeje: "Ma ložim te. Samo da vidim kako reaguješ na fiću". Možda je bio kriminalac, a ja prototip sponzoruše, ali mi smo to radili zaista sa mnogo stila. Loše kopije su iskrivile sliku onoga što smo bili mi", tako je pre nekoliko godina govorila dama o kojoj se malo zna.

Fotografija koja je osvanula na Instagram stranici "Legende devedesetih" pokazuje koliko su se Giška i ona zaista voleli i kako stvarno ove današnje sponzoruše i kriminalci nemaju nimalo stila.

Kako je Sindi istakla u jednom intervju, bila je veliki patriota i poliglota, a jedino što je o njoj ostalo iz perioda devedesetih je jedan "trećerazredni" film u kojem je glumila glavnu žensku ulogu.

