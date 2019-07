AKO KREĆETE NA MORE, A NE ISPOŠTUJETE OVE USLOVE, OPROSTITE SE OD NOVCA: Ko nema osiguranje na dan puta gubi sve pare! Na ovaj detalj POSEBNU PAŽNJU OBRATITE!

U Srbiji godišnje oko 50.000 putnika iz raznoraznih razloga odustane od putovanja, a da bi izvukli celokupnu sumu koju su uplatili za aranžman, neophodno je da poseduju osiguranje od otkaza putovanja.

Ipak, pošto se povraćaj novca ne može dobiti zbog odustajanja od puta iz bilo kog razloga, već samo u slučaju smrti članova najuže porodice ili bolesti, pre uplate trebalo bi dobro da se informišu koje situacije ta vrsta osiguranja pokriva i pod kojim uslovima.

Pročitajte sve uslove osiguranja



- Savet putnicima jeste da dobro pogledaju opšte uslove osiguranja da bi se videlo šta ono pokriva, jer kod neke osiguravajuće kuće pokriva više, a kod druge manje. Osiguranje od otkaza putovanja najčešće pokriva smrtni slučaj u krugu najuže porodice, a to su otac, majka, dete ili žena, ali u najužu porodicu ne spadaju tetka i baba, što ljudi teško prihvataju. Za sve tvrdnje o razlozima odustajanja od puta mora postojati dokaz - kaže Aleksandar Seničić, direktor asocijacije turističkih agencija Srbije Juta.

Ovo je veoma važna stavka, koju mnogi ne znaju

On dodaje da se osiguranje od otkaza putovanja kod većine osiguravajućih kuća može zaključiti najkasnije 30 dana pre putovanja, mada pojedina osiguravajuća društva to omogućavaju i 15 dana pre putovanja.

- Ključno je da ukoliko putnici nemaju osiguranja od otkaza putovanja, a otkažu putovanje 30 dana pre polaska na odmor, agencija bi trebalo da im uzme 40 odsto od aranžmana, a da im isplati 60 odsto. Ukoliko su uplatili tu vrstu osiguranja, a iz opravdanog razloga ne mogu da putuju, agencija im isplaćuje 60 odsto novca, dok ih za ostatak od 40 odsto iznosa upućuje na osiguravajuće društvo. Ukoliko se aranžman otkaže dan pred put, tada agencija ne isplaćuje ništa, već ceo iznos aranžmana isplaćuje osiguravajuće društvo - objašnjava Seničić.

Cena osiguranja od otkaza putovanja iznosi između 1,5 i 2,5 odsto od vrednosti aranžmana, zavisno od osiguravajućeg društva. To znači da za aranžman od 500 evra ova vrsta osiguranja košta između 900 i 1.500 dinara, što je iznos koji se putnici žrtvovati za slučajeve ne daj bože.

Trebalo bi znati: - Otkazivanje putovanja mora se prijaviti isključivo pismeno - Osiguranje važi od ponoći na dan uplate osiguranja, pa do ponoći na dan kada ističe pola predviđenog putovanja - Osiguranje od otkaza putovanja uplaćuje se najkasnije 30 dana pre putovanja

Brojke



2 do 3% putnika godišnje odustane od putovanja

7,5 evra u proseku košta osiguranje za aranžmane do 500 evra

23 evra u proseku košta osiguranje za aranžman od 500 do 1.000 evra