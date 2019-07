MINISTAR PROSVETE OTVORENO O MALOJ MATURI: Nisam kriv za curenje testova, sve je ispolitizovano!

Skandal u vezi sa curenjem rešenja testa iz matematike dan pred polaganje prijemnog ispita polako jenjava. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević u intervjuu za Kurir tvrdi da je država bila ozbiljna i budna i da nije dozvolila da lovcima u mutnom prođe sramna namera! Iako ga opozicija i jedan broj maturanata targetira kao glavnog krivca za taj skandal, ministar poručuje da ga ova situacija nije uznemirila, ali da mu je zasmetala velika politizacija tog događaja.



- Ovo nije propust države, tačno se vidi ko je zatajio. Država je sve uradila, nijedna ustanova nije zakazala. Jedan čovek napravi diverziju, isključi struju, zaustavi mašinu, slika test, vrati se, a sve oči uprte su prema državi. Najlakše je okriviti državu, sistem, Vladu, ministra i reći da to ne valja. Šta ne valja? Mi smo sprečili krađu! Ovo nije situacija kao ona iz 2013. Te godine je pukao sistem, a sada je stopostotno drugačije. Sada sistem nije dozvolio da pukne! Tada je bio provaljen test, pojavio se na ulici, to je bilo neregularno i poništilo se. A sada se desilo da država i ministarstvo utvrde da ga je neko poturio sa strane i zaustavili smo to. Šta je tu problem? Poistovećuje se situacija u kojoj je stvar pukla i ona u kojoj je sprečeno da pukne, to su dve velike razlike. Imali ste podršku maloletnim licima da prave hepeninge navijačkog profila, napadaju policiju...



Koliko je bilo politizacije, a koliko uznemirenih maturanata?



- U početku su sva deca bila uznemirena, a posle je politizacije bilo koliko hoćete, kada su se ona pametna deca povukla jer su videla da je sve to preuzela ona dežurna organizacija koja se već pokazala. Videli su svi kako to izgleda. Deci će posle svega ovoga biti jasna poruka da ovo mora da se radi, da je ovo dobro za njih, da će država da se pobrine da njihov trud, rad i učenje niko ne pogazi nekim rezom ili trikom. A ovi koji su se oslonili na lov u mutnom, videli su da to ne može da prođe.



Najavili ste da će od 2021. da se primenjuje novi i bezbedniji sistem polaganja male mature?



- Srbija će za dve godine biti spremna da uvede elektronsko polaganje mature, kada će ovakve zloupotrebe biti svedene na minimum. Sve ostaje isto, samo što menjamo papir za računar.

foto: Ana Paunković

Da li je to put ka zdravom školskom sistemu?



- Nisam ja taj sistem stvorio, ja sam ga zatekao. Za razliku od prethodnih, ja ga menjam. Morate da menjate paradigme svega toga što se dešava. Meni je drago što sam video da je školski sistem sada poštovao procedure. Da nije, smenio bih neodgovorne direktore i sigurno bih dao ostavku. Ne bi me u toj nameri zadržali ni premijerka ni predsednik. To bi bio moj moralni čin, ali zašto bih kada vidim šta se desilo. Što ne ponudi ostavku direktor AD "Politika"? Oni su bili dužni da ispoštuju uslove javne nabavke. Počinilac, koji se brani ćutanjem, da nas obavesti ko je sve u tome učestvovao, možda je bilo i naručioca.



Da li vas je iziritiralo i iznerviralo to što se čovek koji je ukrao test brani ćutanjem i što se štamparija nije oglasila?



- I jedno, i drugo, i treće. Očekujem izveštaj tužilaštva. Isto je bilo kod slučaja Đure Đurovića. Taj čovek me tuži i idem po sudovima zbog toga jer sam tobože rekao da će, ukoliko radi mimo zakona, da završi u Zabeli. Imao sam papire i dokaze da to izjavim. Tužilaštvo je radilo, on je uhapšen i tamo je nastavio karijeru, a ja i dalje idem na sud.

Iskoristili trenutak

Manipulisali decom Kako vi razumete bunt dece na ulici, čak su i vašu sliku palili i gazili?

- Jaka stvar, kao da je to nešto, to se dešava, klinci kao klinici. Ako su to deca političara, a pokazalo se da jesu, ako su tu sa njima stariji koji su aktivisti, šta god značila ta reč, onda je to namešteno. Imate parole iste po raznim gradovima, to je bio pokušaj da neko izmanipuliše decu i dati trenutak. Sa mladima radim već decenijama, znam ih i razumem, ali nisam popustljiv bio ni kao profesor, ni kao direktor, ni kao ministar, i to je za njihovo dobro. Deca u školu idu i ne mogu da se bave politikom.



Jeste li u ovoj uzavreloj atmosferi pomislili u sebi: "Šta mi je ovo trebalo?"



- Ne, ne hvata mene panika. Ja sam borac. Moje je bilo da isteram priču do kraja. Strašno me je zanimalo da saznam ko je u mom sistemu zatajio. Jer, u tom slučaju, dao bih ostavku i rekao: "Ljudi, ne mogu da vladam situacijom u školama." Nije to sve uređeno do kraja, ali se uređuje. Zar mislite da je prosvetnim radnicima lako da prihvate sve ove novine odjednom? Nije im lako. Naše reforme su ocenjene kao jedne od najkvalitetnijih u Evropi. Ovo što se sada dešava doživljavam kao još neke trzaje i otpore reformama koje sprovodimo, a ovde ima i politizacije.

foto: Ana Paunković

Napravili ste mnogobrojne reforme u obrazovanju, zašto ih ljudi u Srbiji toliko teško prihvataju?



- Ljudi u Srbiji su imali dosta težak period iza sebe i već je vreme da napuste tu neku filozofiju koja je prisutna u javnosti. Moraju da se vrate nekom svom osnovnom biću, porodici, vaspitnoj ulozi, da se više bave svojom decom. Ako se složimo da je 30 i više godina sistem teran u blato i bio pokrivan i loš, onda konstatujemo da nešto ne valja, ali neke stvari ne mogu da se promene preko noći. Mi dizajniramo sistem koji treba da bude kvalitetan još naredni niz desetina godina, ne idemo na površne efekte. Mogu da vide velike digitalne promene i niz drugih informatičkih stvari, sada se postavljaju temelji i dizajnira sistem, a benefiti će se videti tek za nekoliko godina. Kako god bilo, nema velikih štrajkova, nema lomova i rizika koje je obrazovanje ranije nosilo.



Pojedini sindikati imaju zamerke na vaš rad. Da li mislite da je bar nešto od toga osnovano i da li sa njima ima prostora za dogovor?



- Mi stalno sarađujemo, stalno se dogovaramo. Čak bih tu saradnju i pohvalio. Mislim da oni mogu to isto, jer ništa nismo radili da oni nisu bili uključeni. Ne dozvoljavam nerad i nerazumno pravljenje gužve. S druge strane, prvi kažem da je sistem bio zapostavljan i borim se za njihova prava kao da sam sindikalac. Donošenjem zakona o platnim razredima prošli smo odlično i, kad počne njegova primena, biće još bolje. Za vreme mog mandata četiri puta je povećana plata, što se nije desilo dugo godina i biće bolje, ali mi kvalitetom rada moramo da opravdamo sve to.

Jeftinije školarine

Zakon o finansiranju visokog obrazovanja Da li možemo u nekom narednom periodu da očekujemo da školarine na fakultetima budu jeftinije?

- Da. Zakon o finansiranju visokog obrazovanja poslednji veliki zakon, koji će biti donet do kraja godine. Država mora više da se uključi, univerziteti će raditi evaluaciju strukovnih škola, dolazak stranih studenata znači nov kapital i ugled zemlje, vraćanje imovine univerzitetima kroz restituciju od velike je važnosti. Takođe, i formiranje preduzeća pri univerzitetima. Krajnji je cilj da univerziteti smanjuju školarine, a daju više stipendija zajedno sa državom i veći broj budžetskih mesta, ali ne apriori zato što našem fakultetu to treba, sad se pita i tržište, ako tržište kaže da je glad za inženjerima, tu ćemo povećavati kvote.



Kada je reč o vršnjačkom nasilju, da li su pri rešavanju tog problema pomogle preduzete mere?



- Ono na čemu insistiram jeste da se na nivou opština formiraju saveti roditelja, koji mogu da vode zajedničku politiku za bilo koji grad, i onda ćete videti da ne može da bude ekskurzija u jednoj školi skuplja, imaćete neke zajedničke ciljeve, videćete da je borba protiv droge i nasilja zajednička tema. Moraju da se udruže škola, porodica i društvo. Mi sve ovo dizajniramo i rešavamo, izabrali smo i 74 saradnika i spoljnih savetnika, osnažili smo i jedinicu u ministarstvu koja se time bavi. Direktori više ne smeju ni da pomisle da prikrivaju nasilje, ali ako analizirate pojedine slučajeve nasilja, vidi se da je u porodici glavni problem. Mi osnažujemo škole da se bavi tim problemom, uključili smo i šest ministarstava, svi moramo brže da odreagujemo, ali idemo na preventivu, da se ne desi.



Kažete da vas privlače izazovi, a da li su vam u tom smislu izazovni politika i stranački život?



- Ne, ja sam pobegao od toga još odavno. Bio sam predložen za poslanika u prvom sazivu Skupštine 1990. Mislio sam tada, ali i sada, da mi to ne treba. Učlanio bih se u SNS, verovatno bi me hteli, ne bi me sigurno odbili. Možda bih napredovao u stranačkoj karijeri.

foto: Dragana Udovičić



Zar ne mislite da biste bili zaštićeniji, imali biste zaleđinu stranke kad je gusto?

- Ne treba mi takva vrsta pomoći i podrške, nije mi ovo prvi put. Problem je sa ljudima koji nasrću, ne sa strankama. Neko misli da su jedni ušuškani, a drugi na izvol'te, ali ja mislim obrnuto. Neko ko želi da promeni vlast, ne gleda činjenice, napada ono što ima integritet. Kad sam razrešio rektora u Prištini, pa rektora u Kragujevcu, pa u Poslovnoj školi, ko mi je pomogao?



A šta je s podrškom kolega iz Vlade? Kako funkcionišu ti odnosi?

- Stariji sam od njih, imam dobre odnose sa svima. Meni ne fali kolegijalnost. Sa nekima sam bolji, što je i prirodno. Nikada se nikome nisam dodvoravao.



S kim imate najbolji odnos?

- S Branislavom Nedimovićem, to je već poznato.



Vidite li sebe u budućoj vladi?

- Ne razmišljam o tome. Nisam se ni za ovu nudio. Hteo sam da na neki način vratim dug svojoj zemlji, koja je ulagala u mene ceo život.

Evropska komisija

Dobili smo dobre ocene Kako ocenjujete stanje u srpskoj prosveti?

- Ocenila je Evropska komisija i ja sam zadovoljan tom ocenom. Stepen ostvarenosti reformi do 2020. godine podignut je na 95 odsto, a počeli smo od 25 odsto. Taj skok valjda nešto govori.



Premijerka Ana Brnabić pre nekoliko dana je zajedno sa članovima Vlade Srbije predstavila rezultate rada u protekle dve godine. Koju ocenu vi dajete?



- Neprijatno mi je da ja ocenjujem, s obzirom na to da sam deo te Vlade. Mogu da se pozovem na visoke ocene Evropske komisije, Unicefa i drugih, čak i na ocene Ane Brnabić, koja je moj šef. Te iste ocene sam dobijao i od prethodnog premijera, sadašnjeg predsednika Aleksandra Vučića, ali rezultati su ti koji govore o radu ove vlade. Mislim da je premijerka to bolje od mene interpretirala. Tu su i kilometri puteva i stabilne finansije i budžet, tu su veća ulaganja, veća izdvajanja.



Čiji biste resor pohvalili?

- Nemam uvid kako ko od kolega radi. Malo više sarađujem sa Ministarstvom zdravlja, znam da se u tom resoru intenzivno i jako radi. Takođe, znam i za Ministarstvo poljoprivrede. Resorne ministre Zlatibora Lončara i Branislava Nedimovića malo bolje vidim nego druge kolege, prosto sa njima imam više dodirnih tačaka, i naročito bih njih pohvalio.



Kurir.rs/ M. Branković - I. Kljajić

Foto: Ana Paunković

Kurir