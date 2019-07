RAZNE INFEKCIJE VREBAJU NA BAZENIMA, JEZERIMA I DRUGIM KUPALIŠTIMA: U vodi fekalije i mokraća

Prethodnih dana spas od tropskih vrućina mnogi su našli na bazenima i kupalištima širom Srbije, nažalost, sa brojem kupača raste i opasnost o raznoraznih zaraza. Tako vas bezazleno brčkanje može koštati zdravlja - prete gljivice, alergije, virusne infekcije, dijareja, povraćanje, pa čak i polne infekcije!

foto: Shutterstock

Najbitnije je tuširanje



Iako se voda na bazenima redovno kontroliše, zbog nemarnosti kupača mogu se javiti zdravstvene smetnje i tegobe. Sagovornici Kurira upozoravaju da je veoma bitno tuširanje kako pre ulaska u vodu, tako i nakon boravka u njoj, ali i da je bitno da kupači ne mokre u bazenu!

Doktorka opšte medicine Olivera Bogdanović objašnjava za Kurir da se najčešće mogu javiti kožne, virusne i gljivične infekcije, ali i alergijske reakcije.

- Ako se bazeni i higijena održavaju na ispravan način, onda nema opasnosti, ali, u suprotnom, može doći do kožnih oboljenja, nekih gljivičnih infekcija, crvenila na koži, iritacija, infekcija uha i upale. Ukoliko se popije ta voda, može nastupiti dijareja i povraćanje, posebno ako ima ostataka fekalija i urina, što je kod nas vrlo moguće jer se kupači ne pridržavaju osnovnih pravila - napominje ona i ističe da je, pored higijene bazena i same vode, bitna i lična higijena kupača, kao i da je veća opasnost od zaraza kod stajaćih voda.

foto: Zorana Jevtić/Ilustracija

Žene ugrožene



Dr Svetlana Janković, ginekolog u GAK "Narodni front", kaže da je važno da pripadnice lepšeg pola redovno menjaju kupaći kostim, kao i da ne sede na vlažnom peškiru.

- Ukoliko je voda bakteriološki ispravna, onda nema problema, a ako nije, onda prete gljivice, bakterijske i vaginalne infekcije, ali i digestivne. To je posebno opasno za decu ako piju tu vodu. Mogu se javiti i urinarne infekcije, zato je i bitno da se menja kupaći. Pored toga, bitno je da devojke menjaju higijenski tampon nakon boravka u vodi jer tu može doći do teških infekcija. Mogu se javiti i smetnje u vidu žarenja, peckanja, pojačanog sekreta, i to mora obavezno da se leči - napominje naša sagovornica.

foto: Profimedia

Urolog dr Aleksandar Milošević navodi da se može javiti ešerihija koli, kao i da mogu nastati razne kožne infekcije, a teoretski i polne, kao i da su tu žene ugrožene.

- Svi ti bazeni, kada su prezasićeni gostima, naravno da filteri ne mogu baš da odrade posao kako treba, i to i jeste problem. Dešava se da se oni prepunjavaju hlorom i dezinfekcionim sredstvima, koja sama po sebi imaju štetno dejstvo na želudac, na digestivni trakt i na kožu. Može doći do iritacija na koži, iritacije očiju i svih sluzokoža, i vaginalne i očne i usne - napominje dr Milošević i kaže da treba izbegavati kupališta gde boravi veliki broj ljudi.



Saveti

- neophodno je proći kroz sanitarnu zonu pre ulaska u prostor bazena

- tuširajte se pre i posle kupanja

- nosite kapu i naočare za plivanje

- po pločicama oko bazena hodajte u papučama

- ne sedite na ivici bazena

- ne gutajte vodu iz bazena ili jezera

- redovno presvlačite kupaći kostim

- ne sedite u mokrim stvarima ili na mokrom peškiru



Zdravstveni problemi

- prehlada

- alergija na hlor

- kožna i gljivična oboljenja

- infekcija ešerihijom koli

- crevne infekcije

- infekcije uha i oka

- urinarne i vaginalne infekcije

- upale bešike i jajnika

Kurir.rs/ Mina Branković

Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić/Ilustracija, Profimedia

Kurir