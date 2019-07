POSKUPELA PUTARINA, OVO SU NOVE CENE: Od Beograda do Niša odsad 896, a do Preševa 985 dinara! Usvojen i poseban zakon za Moravski koridor

BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je danas izmene Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara kojima se cena putarine u Srbiji povećava za 12 odsto.

Cena putarine povećava se kako bi mogla da se održi dalja izgradnja i održavanje puteva i delimično se postiže usklađivanje sa direktivom Evropske unije koja propisuje da putarina treba da obezbedi realne troškove održavanja, razvoja i izgradnje auto-puteva.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je u raspravi da je 2019. godina ključna i možda najvažnija za razvoj infrastrukture u poslednjih 70 godina. Mali je kazao da će početi radovi na izgradnji takozvanog Moravskog koridora dužine 110 kilometara kojim se povezuje Čačak, Kraljevo, Kruševac, Pojate, a koji je važan za dalji razvoj centralne Srbije, da će graditi četiri ili pet novih auto-puteva.

NOVE CENE PUTARINA

Putarina od Beograda do Novog Sada sada će koštati 235 dinara umesto dosadašnjih 210. Za deonicu od Beograda do Subotice vozači automobila platiće 627 dinara, umesto 560, a od Beograda do Niša putarina će biti oko 900 dinara (896), umesto trenutnih 800.

Oni koji kreću na letovanje u Grčku moraće za deonicu od Beograda do Preševa da izdvoje 985 dinara, umesto 880, dok će vozači koji se upute ka Bugarskoj za korišćenje autoputa do Dimitrovgrada spremiti oko 120 dinara više nego ranije, jer će putarina sa 990 dinara poskupeti na 1.108 dinara.