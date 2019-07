NOVE CENE PUTARINA U SRBIJI: Od Subotice do Preševa platićete oko 1.850 dinara

BEOGRAD - Skupština je usvojila danas izmene Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara kojima se cena putarine povećava za 12 odsto, a u Putevima Srbije kažu da će na osnovu toga izraditi novi cenovnik koji će potvrditi vlada, kao i da će tek nakon te procedure biti podignute cene.

U tom javnom preduzeću rečeno je da još ne mogu da kažu tačno kada će više cene putarine početi da se primenjuju. U svakom slučaju, očekuje se da nova

cena putarine zaživeti tokom jula ili početkom avgusta.

Izmene Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara stupaju na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku, nakon čega se u Putevima pravi cenovnik koji treba da usvoji Nadzorni odbor tog preduzeća.

Odluka sa novim cenama putarine se zatim predlaže Vladi Srbije za usvajanje i tek nakon odluke vlade i osmog dana od objave odluke u Službenom glasniku počeće da se primenjuju više cene.

Iznosi putarina u Srbiji će biti povećani za oko 12 odsto pošto će cene za sve deonice biti zaokruživane tako da budu zgodne za plaćanje i vraćanje kusura.

Putarina od Subotice do Preševa za automobil, prema aktuelnim cenama kada se sve sabere, iznosi 1.650 dinara i ako bi se cena tačno povećala za 12 odsto bila bi 1.848 dinara.

Od Beograda do Preševa se sada plaća 1.090 dinara i ako bi se cena tačno povećala za 12 odsto iznosila bi 1.221 dinar.

Za deonicu Beograd - Niš sada treba izdvojiti 800 dinara, a nakon poskupljena bi to iznosilo 896 dinara. Za putarinu od Beograda do Subotice sada treba platiti 560 dinara, nakon poskupljenja 627 dinara. Od Beogada do Šida cena iznosi 370 dinara, dok bi nakon poskupljenja trebalo izdvojiti 415 dinara.

Na autoputu Ljig - Preljina, gde je sada putarina 140 dinara, bila bi 157 dinara.

Cena putarine povećava se kako bi mogla da se održi dalja izgradnja i održavanje puteva i delimično se postiže usklađivanje sa direktivom Evropske unije koja propisuje da putarina treba da obezbedi realne troškove održavanja, razvoja i izgradnje autoputeva.

Putarina je poslednji put u Srbiji poskupela 7. januara 2017. godine za 10 odsto.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir