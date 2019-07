PUT KROZ SRBIJU ZA GRČKU KOŠTA 2.127 DINARA! Ovo su nove cene putarina, od 15. jula spremite više novca!

Građani koji nakon 15. jula budu krenuli u Grčku, Bugarsku ili Hrvatsku na more moraće da izdvoje malo više novca za putarine, jer je Skupština Srbije juče usvojila izmene Zakona o korišćenju javnih dobara, kojima se cena putarina u našoj zemlji povećava za 12 odsto.



Tako će oni koji budu krenuli na letovanje u Grčku iz Beograda do Preševa sada platiti 1.500 dinara, umesto nekadašnjih 1.340, dok će vozači koji se upute ka Bugarskoj za korišćenje auto-puta do Dimitrovgrada spremiti oko 120 dinara više nego ranije, jer će putarina sa 990 dinara poskupeti na 1.108 dinara.

Korišćenje auto-puta od Beograda do Novog Sada sada će koštati 235 dinara umesto dosadašnjih 210. Za deonicu od Beograda do Subotice vozači automobila će platiti 627 dinara, umesto 560, a od Beograda do Niša putarina će biti skoro 900 dinara, umesto trenutnih 800.

Oni koji pak kreću prema Hrvatskoj granici, moraće da izdvoje 394, umesto 370 dinara. Ako neko želi da prođe Srbiju od severa do juga, odnosno od Subotice do Preševa, to će sada morati da plati 2.128 dinara, umesto 1.900.



Izmene Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara stupaju na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku, nakon čega se u JP "Putevi Srbije" napraviti cenovnik koji treba da usvoji nadzorni odbor tog preduzeća. U ovom preduzeću za medije je rečeno da će taj cenovnik prvo morati da potvrdi Vlada, ali nisu mogli da preciziraju kada će tačno više cene putarina početi da se primenjuju.

Iznosi putarina u Srbiji će biti povećani za oko 12 odsto, pošto će cene za sve deonice biti zaokruživane tako da budu zgodne za plaćanje i vraćanje kusura.

Cena putarine povećava se kako bi mogla da se održi dalja izgradnja i održavanje puteva i delimično se postiže usklađivanje s direktivom Evropske unije, koja propisuje da putarina treba da obezbedi realne troškove održavanja, razvoja i izgradnje auto-puteva.

Radovi

Izgradnja Moravskog koridora Skupština je juče usvojila i zakon o izgradnji auto-puta E-761, odnosno deonice Pojate-Preljina, poznatije kao Moravski koridor, u dužini od 110 kilometara, koja je od izuzetne važnosti za 500.000 građana centralne Srbije. U obrazloženju zakona navedeno je da je za realizaciju tog projekta u budžetu Srbije za 2019. godinu planirano kreditno zaduženje kod stranih investicionih korporacija i fondova na iznos od 800 miliona evra. Moravski koridor povezaće sva veća naseljena mesta u regionu: Ćićevac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo, Čačak. Koridor će biti direktna veza između Koridora 10 i 11, odnosno biće bolja interna povezanost zapadnih i jugozapadnih sa južnim i jugoistočnim delovima Srbije i dalje sa Bugarskom, Grčkom i Turskom.



Brojke

12 odsto je povećana putarina na srpskim putevima

15. jula stupaju na snagu nove cene putarina



