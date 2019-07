PODMUKLI NAPAD! ADRIJA ERVEJZ KRENUO NA ER SRBIJU! Slovenci PUKLI, pa UDARILI na SRBIJU! ZA PRLJAV POSAO ANGAŽOVALI SRBINA!

Slovenačka kompanija "Adrija ervejz" je, kako bi prikrila sopstveni poslovni krah, udarila na srpskog nacionalnog avio-prevoznika "Er Srbiju", i to tako što ju je optužila pred institucijama EU da dobija pomoć od države i time narušava slobodnu konkurenciju na tržištu.

Ovo tužakanje "Adrija ervejza", koji je u 2018. uknjižio gubitak od šest miliona evra, još je licemernije zbog toga što ista ta kompanija mesecima otvoreno moli vladu Slovenije da im udeli finansijsku pomoć.

Ne ide im

- Najveće licemerje "Adrija ervejza" je u tome što napadaju "Er Srbiju" zbog državne pomoći, a i sami od vlade Slovenije traže finansijsku pomoć. "Adrija ervejz" je u potpunom poslovnom i finansijskom rasulu. Prošle godine su imali gubitak od šest miliona evra, a tome je doprinela i isplata velikih obeštećenja putnicima koji su se žalili zbog kašnjenja i otkazivanja letova. Zbog nelikvidnosti čak im je pretilo i oduzimanje licence. Zbog toga što je u buli, "Adrija ervejz" se sada sveti "Er Srbiji" i hoće da joj oteža poslovanje, koje beleži sve veće uspehe - kaže izvor Kurira.

Kako su nedavno pisali slovenački mediji, glavni i izvršni direktor "Adrija ervejza" Holgar Kovarš lično je od premijera Slovenije Marjana Šareca tražio pomoć upozoravajući ga da će, ukoliko im država ne pomogne, ta kompanija propasti, da će bez posla ostati na stotine zaposlenih i da će Slovenija ostati bez svog avio-prevoznika.

Kršenje propisa



Interesantno je da je pravni zastupnik slovenačke avio-kompanije "Adrija ervejz" srpski advokat Dragan Gajin, koji je svojevremeno učestvovao u preuzimanju "Jata" od strane "Etihada", a sada radi protiv "Er Srbije".

- Konce u ovom slučaju vuče i srpski advokat Dragan Gajin, koji je učestvovao u preuzimanju "Jata" od strane "Etihada". On sada, zbog propale slovenačke firme, kršeći sve kodekse, udara na svoju državu i srpsku kompaniju. Verovatno to radi iz političkih razloga, ali bi zbog toga trebalo da bude izbačen iz Advokatske komore, jer krši sve propise - kaže izvor Kurira.

Inače, simptomatično je da su se u čitav slučaj uključili i pojedini mediji, među kojima i TV N1, koja se svrstala na stranu Slovenije, a protiv Srbije i srpske kompanije.

Šire neistine

Ekonomista Miladin Kovačević kaže za Kurir da "Er Srbija" ne dobija nikakvu pomoć od države, te da potez kompanije "Adrija ervejz" predstavlja prljavo tužakanje iza koga verovatno stoji neka politika.

- Da "Er Srbija" nešto dobija, to bi se videlo u planu budžeta. U najmanju ruku, ovo je jedno vrlo nelojalno, vrlo prljavo i neistinito tužakanje, jer bez obzira na to da li "Er Srbija" ima neke prednosti u svojoj državi, to nema nikakve veze s "Adrija ervejzom", jer oni ne mogu biti preterano konkurentni u regionu.

Advokatska komora

Moguć sukob interesa

Svetlana Vekić, šef stručne službe u Advokatskoj komori Srbije, kaže da je advokat Dragan Gajin u sukobu interesa ako je zaista učestvovao u zaključivanju ugovora o preuzimanju "Jata" od strane "Etihada", a sada zastupa slovenačko avio-preduzeće:

- Treba utvrđivati da li je Gajin učestvovao u zaključivanju ugovora sa "Etihdadom" ili nije. Ako je učestvovao, onda bi bio u konfliktu interesa jer ne može da zastupa i jedno i drugo preduzeće. O tome odlučuju disciplinski organi Advokatske komore Beograd po prijavi ili po službenoj dužnosti kad disciplinski tužilac komore sazna.

