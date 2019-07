SRPSKA POLICIJA JAČA ZA 4 ERBASOVA HELIKOPTERA: Leteće nad Srbijom već za tri nedelje, a koristiće se za spasavanje i noćno osmatranje

Novi helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova "Erbas H-145" biće u punoj upotrebi za dve do tri nedelje, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

"Što se tiče helikopterske jedinice MUP ona će dobiti ukupno četiri 'Erbas H-145' najmodernija helikoptera, koji se za sada koriste samo u policijama Francuske i Nemačke, kao najrazvijenijim zemljama Evrope", izjavio je Stefanović.

foto: Tanjug Zoran Žestić

Podseća da su na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu već sletela dva helikoptera, da se treći očekuje krajem jula ili početkom avgusta, a četvrti početkom iduće godine.

"Kada sam razgovarao sa pilotima MUP-a, video sam da su mnogo zadovoljni, jer ovi helikopteri omogućavaju let u noćnim uslovima, svim meteo uslovima, imaju radare. Ovo je zaista poslednja reč tehnike i drago mi je da naša policija nakon 40 godina može da vidi modernizaciju u ovoj oblasti", rekao je Stefanović.

Pored "Erbasova", sklopljen je i ugovor za tri transportna helikoptera, "super pume", kojima će, kako kaže, biti olakšan transport kako policajaca, tako i specijalaca, a helikopteri će olakšati i spasilačke akcije.

"Vi znate da policija to uvek radi, dolazi do unesrećenih, dolazi do onih kojima treba hitna medicinska pomoć. Jedan od helikoptera imaće u sebi najsavremenije medicinske uređaje, koji će pomagati lekarima u transportu svih onih koji su povređeni", izjavio je ministar.

Prema njegovim rečima, helikopteri su u poslednjoj fazi procedure montaže unutrašnje opreme, što se odnosi i na medicinsku opremu, ali i na opremu za noćno osmatranje.

Ministar dodaje da će helikopteri biti opremljeni i FLIR (Forward looking infrared) kamerama, koje se koriste za noćno osmatranje.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)

Kurir