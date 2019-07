NA DAN UPISA U SREDNJE ŠKOLE MINISTAR ŠARČEVIĆ OTKRIVA: Meni se od juče usijao telefon od onih kreativnih koji pokušavaju preko veze da upišu srednju školu!

Najtraženije gimnazije, medicinske i ugostiteljske škole

BEOGRAD - Upis u srednje škole traje i danas, a ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da su i ove godine najtraženije škole među malim maturantima bile gimnazije, specijalizovana IT odeljenja, zatim medicinske škole, ugostiteljske, a da je manje interesovanje za pravne i ekonomske škole.

On je za TV Pink istakao da su rezultati na završnom ispitu bili kao i prethodnih godina, da je matematika za nijansu bolje urađena. Dodaje da je oko 86 odsto đaka raspoređeno po jednoj od tri želje. Šarčević je pojasnio da se obrazovni sistem menja, da se ide ka eksternom ocenjivanju koje će biti pravednije za sve.

"Meni se od juče usijao telefon od onih kreativnih koji pokušavaju preko veze da upišu srednju školu", rekao je ministar i dodao da promene idu ka tome da nastavnik mora da nauči đaka koji ima kapaciteta za pet, a da će to morati da potvrdi i neko sa strane.

Napominje i da će nastavnici morati da budu bolje plaćeni, inače će sistem da se uruši.

foto: Ana Paunković

To što od 69.388 učenika koji su završili osnovnu školu oko 4.000 nije želelo da nastavi školovanje, on kaže da je obavezna samo osnovna škola, a ne i srednja. Da ranije 15 odsto učenika nije završavao srednju školu, a da je to sada 7,5 odsto.

Ove godine, kako kaže ministar, kvote u prvom upisnom krugu su popunili svi tehnički i medicinski fakulteti. "Deca počinju da razmišljaju šta je isplativo i te fakultete upisuju. Što je dobro", zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

Kurir