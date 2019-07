MAGIJA KLASIKE: Na Mećavniku svečano ostvoren Kustendorf klasik, festival ruske klasične muzike

MEĆAVNIK - Koncertom posvećenim Nikoli Tesli, upravo na dan rođenja velikog genija, uz magiju klasične muzike, magiju grada Emira Kusturice, na Mećavniku večeras je svečano otvoren "Kustendorf klasik", festival ruske klasične muzike. Ovo je već sedmi po redu festival ruske klasične muzike na Mećavniku, koji je ove godine promenio ime pa se umesto "Boljšoj", sada zove "Kustendorf klasik", a ideja Kusturice jeste da se pod brendom "Kustendorf" na jednom mestu "okupe" tri vrsti umetnosti - muzika, film i teatar.

foto: Kurir/Z.Š.

Na početku svečanosti, zamenik direktora Federalne agencije "Rossotrudničestvo" dodelio je je Emiru Kusturici nagradu za prijateljstvo i saradnju, uz posebnu zahvalnost slavnom režiseru za trud na izgradnji humanitarnih i kulturnih odnosa između Rusije i Srbije.

- Hvala jer smo već stvorili malu tradiciju. U teškim vremenima kultura se potiskuje na marginu, a mi ovde održavamo tri festivala. Srpsko biće uobličeno je kroz pet obrazaca, to su: svetosavlje, kosovski zavet, velike seobe, tradicija Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića, tradicija sekularne države bez klerikalizma, a tome treba dodati širinu pogleda na kulturu koja je ugrožena njenim stavljanjem na marginu. Naši poduhvati jesu otpor marginalizaciji kulture, jer smo svesni da samo ona jedan narod ne tako veliki, može sačuvati, da preživi. Utoliko je naša zahvalnost ruskoj braći veća. Zahvalni smo i ministru kulture Srbije, on je jedan od retkih od 2000. godine koji će svoj mandat ispuniti do kraja, a to govori da je na pravoj strani -rekao je Kusturica zahvaljujući na nagradi.

Ministar kulture u Vladi Srbije Vladan Vukosavljević koji je bio gost na otvaranju festivala podsetio je u kratkom obraćanju gostima festivala na poznatu misao iz Novog zaveta " Ne može se sakriti grad koji leži na brdu, niti se svetlost pali i stavlja pod mericu, već se stavlja na svećnjak da osvetli celu kuću."

foto: Kurir/Z.Š.

-Kusturica je napravio svoj i naš grad na brdu i taj grad u Srbiji i širom sveta sija jakim sjajem. Sija svojim sjajem, ali i sjajem nadahnuća svih onih koji ovde dolaze svake godine. Ovaj festival u svom podnaslovu nosi naziv "festival ruske klasične muzike" i zato je sve ono što se ovde dešava dragoceno za Srbiju, Rusiju, sve Slovene, ali i ceo svet. Nad svetom su opet tmurni oblaci, a od tih pretnji se moramo braniti. Kultura je jedan od načina.

Ako kulturu shvatimo kao šinjel koji je nosio Akakije Akakijevič, a koji su mu oteli razbojnici, mi svoj šinjel moramo čuvati svim silama. Svake godine se ovde na Kustendorfu utka još neka dragocena nit u taj šinjel. Verujem da ćemo se u budućem periodu svi u njemu ogrejati - rekao je ministar Vukosavljević.

Sedmi festival ruske klasične muzike na Mećavniku otvorili su Emir Kusturica i Aleksandar Dibalj, direktor "Gasprom njefta" u Srbiji.

