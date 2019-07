EVO KAKVA JE PROGNOZA ZA NAREDNE DANE U GRČKOJ: Biće sunca, ali moguće dalje padavine, najpre u severnim i istočnim delovima zemlje

Nezapamćeno nevreme u Grčkoj juče je odnelo sedam života, a najmanje je još 100 ljudi povređeno. Grčki mediji najavljuju nove padavine, kao i mogućnost pojave oluje u severnim i istočnim delovima koja će se zatim preseliti na jug zemlje.

Na zvaničnoj stranici Atinske nacionalne meteorološke stanice upozorenja za nove oluje nema, dok na stanici za celu Evropu stoji najava za padavine praćene grmljavinom u istočnim delovima Grčke.

Kako dalje stoji na sajtu grčkog medija "Ekatermini", danas se nevreme sa kišom očekivalo na severnom i severistočnom delu Egeja, na Halkidikiju, Sporadima, Eubeji i priobalnim delovima na istoku. U poslepodnevnim časovima je najavljen prestanak padavina i razvedravanje.

U ostatku zemlje je naoblačenje sa kišom moguće na jugu i planinama Krita. Temperature će naglo pasti i u zapadnom delu grčke Makedonije, kretaće se od 8 do 26 stepeni, na severu od 15 do 32 stepena, u centralnim delovima 17 do 29, a u Epiru od 15 do 32 stepena. Isto važi i za Krit, gde će temperature iznositi od 19 do maksimalnih 32 stepena.



Temperatura će u grčkoj prestonici varirati od 22 do 29 stepeni. Blago naoblačenje sa grmljavinom očekuje se u Solunu, ali će već narednog jutra nastupiti razvedravanje. Temperatura u ovom gradu će se kretati od 18 do 27 stepeni.

Nacionalna meteorološka stanica izdala je upozorenje za moguće bure na moru.

Prema vremenskoj prognozi za celu sledeću nedelju očekuje se oblačno vreme, praćeno kratkotrajnim padavinama i temperaturama nešto iznad 20 stepeni.

Nema straha od novog nevremena

Tokom jučerašnjeg nevremena, najviše je bila pogođena oblast Halkidikija, a prema rečima srpskih turista, ništa nije upozoravalo na nevreme.

- Uspeli smo da uđemo u supermarket gde smo sa dosta turista sačekali da prođe nevreme, koje je trajalo oko sat vremena. Trenutno smo i dalje bez vode i struje. Ipak, očekujemo da će se situacija danas normalizovati i da ćemo ostatak odmora provesti na plaži i u uživanju - ispričao je jedan od srpskih turista koji letuje na Kaliteji.

Srećom, nijedan od srpskih državljana nije teže povređen u vremenskim nepogodama.

Do kraja sledeće nedelje, biće promenljivo vreme, a prema prognozama meteoroloških stanica, mogućnost za novu oluju biće tek u četvrtak.

Vremenske prilike u narednih nedelju dana u nekim od najpopularnijih grčkih letovališta

U nekim od omiljenih grčkih destinacija za turiste, poput Sitonije, Kasandre, Neos Marmarosa, Haniotija tokom narednih nedelju dana, temperatura

uglavnom neće prelaziti 25. podeljak.

Na primer, za Kasandru se u narednih sedam dana predviđa da će najviša temperatura iznositi 27 stepeni, i to tek u ponedeljak 15. jula. Kiša je u određenim delovima dana moguća 6 od ukupno 7 narednih dana.

Padavine nisu najavljene samo za ponedeljak, kada je i najavljena najviša temperatura.

Slična situacija je i na Sitoniji. Najviša temperatura u narednih 7 dana iznosiće i 25 stepeni i to u petak i u nedelju. Kiša je moguća svakog dana počev od sutra, a u ponedeljak se očekuje privremeno razvedravanje. Već u utorak moguće su nove padavine.

Na Neos Marmarosu se očekuje nešto povoljnije vreme. Najviša dnevna temperatura tokom naredne sedmice iznosiće 25 stepeni, dok su padavine moguće sutra i u narednu nedelju, tačnije u utorak. Tada se očekuje i olujno nevreme praćeno pljuskovima i grmljavinom.

Na Haniotiju se predviđa da će najviša dnevna temperatura u narednih sedam dana iznositi 27 stepeni. Padavine se očekuju u petak, subotu, utorak i sredu.

Utorak bi mogao biti problematičan, budući da je najavljena oluja sa pljuskovima i grmljavinom.

