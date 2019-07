ŽIVOT U GRČKOJ VRAĆA SE U NORMALU POSLE STRAVIČNE OLUJE: Jedni se kupaju, drugi beže u Srbiju

Stanje posle olujnog nevremena koje je pre tri dana zadesilo poluostrvo Halkidiki u Grčkoj i koje je odnelo sedam života, dok je oko 120 povređeno, među kojima i sedam državljana Srbije, polako se vraća u normalu, iako još uvek ima manjih mesta u kojima nema struje i vode.

Devojčica puštena kući



Trinaestogodišnja devojčica iz Srbije, koja je zbog povrede glave bila zadržava na posmatranju u bolnici u Solunu, u četvrtak uveče je puštena kući i oseća se dobro, kao i ostalih šestoro turista iz Srbije koji su u nevremenu zadobili lakše povrede u vidu ogrebotina.

Kako za Kurir tvrdi Aleksandar Seničić iz Asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) situacija u grčkim letovalištima se polako stabilizuje, plaže su očišćene, a komunalne službe raščišćavaju posledice nevremena.

- Struja je došla u najvećim mestima, a tamo gde još uvek nije, doneti su generatori kod pumpi za vodu u hotelima, pa počinje i snabdevanje vodom. Do kraja dana trebalo bi da sve bude normalno. Komunalne službe raščišćavaju teren, plaže su očišćene. Iako na plažama nema suncobrana i ležaljki, ljude to ne sprečava da se kupaju i sunčaju na peškirima. Zasad deluje da će se za dan-dva sve stabilizovati - naveo je juče Seničić.

Prekidaju odmore

On dodaje da ipak ima turista koji su odlučili da prekinu letovanje, ali ne mogu očekivati da im agencije nadoknade štetu.

- Svi naši turisti su dobro, a devojčica koja je bila u bolnici zbog lakše povrede glave otpuštena je u četvrtak uveče. Ipak, ima i onih koji su odlučili da se vrate u Srbiju. Oni nemaju pravo ni na kakvu nadoknadu, jer je to viša sila i grčki hotelijeri ne žele da vrate novac agencijama. Oni koji imaju štetu na automobilu koji ima kasko osiguranje moraju to da prijave policiji i da uzmu zvanični zapisnik kako bi po povratku u Srbiju mogli da naplate obeštećenje. Ukoliko je potrebno šlepovanje vozila, najbolje je da pozovu broj sa polise osiguranja i raspitaju se na koji način da vozilo transportuju nazad - ističe Seničić.

Putnici koji se tek spremaju da otputuju trebalo bi da se raspitaju u agenciji da li je smeštaj koji su uplatili u redu.

- Ako postoji neki problem sa smeštajem koji su turisti platili, biće im ponuđen alternativni smeštaj, jer tako predviđa zakon - objašnjava Seničić.

Suzana Panić iz Beograda, koja je s porodicom odsela u mestu Nikiti i bila svedok nevremena, ispričala je da je kiša počela da pada dok su bili na šetalištu i da je, dok su večerali, u restoranu iznenada nestalo struje i počela snažna grmljavina, a potom i da duva jak vetar.

- Na putu do smeštaja uhvatio nas je još jači pljusak, a vetar je bukvalno nosio sve pred sobom. Po dolasku u apartman nestalo je struje u celom mestu - rekla je Suzana Pantić i dodala da je stanje sada normalno.

Konzul: Stanje je stabilno

Dragana Glišić, konzul Srbije u Solunu, potvrđuje za Kurir da je stanje u Grčkoj stabilno.

- Naše građane samo zanima kada će doći struja i voda. Službe su na terenu i, kako popravljaju, tako stižu i struja i voda u većinu mesta. Sve ide svojim tokom prema normalizaciji stanja - kaže Glišićeva i dodaje da otac povređene devojčice nije hteo da prihvati nikakvu pomoć.

Evo šta da radite ukoliko počne nevreme

Najvažnije je ne paničiti foto: Crveni krst Srbije Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović kaže za Kurir da, kada se turisti nađu u mestu koje je zahvatila oluja, trebalo bi odmah da se sklone u ozidani objekat.

- Pre puta treba uplatiti putno zdravstveno osiguranje da bi u slučaju nezgode mogla da se dobije stručna pomoć. Kad ste na putu, trebalo bi da pratite vremensku prognozu. U slučaju iznenadne oluje treba potražiti zidani zaklon u kome ćete biti bezbedni. Nije dovoljno da odete pod tendu restorana jer vas ona neće zaštititi. Ne treba ni da budete uz veliki stakleni zid i posmatrate kako se odvija oluja napolju jer, ako od nekog udara pukne staklo, možete da dobijete ozbiljne povrede. Ukoliko pretrpite povrede, prvo sanirajte povrede sebi, pa tek onda pomozite drugima. Čuvajte baterije mobilnog telefona i zalihe vode i hrane - kaže Miladinović.

Činjenice:

Saveti u slučaju oluje:

- ostati pribran

- skloniti se sa otvorenog

- udaljiti se od velikih staklenih površina

- ne sakrivati se pod tende

- skloniti se u zidan objekat

- pre isplovljavanja čamcem na pučinu, proverite vremensku prognozu

- ako ste na otvorenom u prirodi, pronađite siguran prirodni zaklon

- štedite bateriju mobilnog telefona

- čuvajte zalihe vode

