NEČUVENO: Sveštenik zatvorio vrata porte, deca nemaju gde da se igraju

Deca iz podavalskog naselja Beli potok odskora više nemaju nijedno igralište u kraju jer su vrata lokalne crkve posvećene despotu Stefanu Lazareviću, u čijem dvorištu su ranije provodili dane u veseloj graji i igri, sada zatvorena za njih od pet po podne.



Kako kažu meštani ovog naselja tik ispod Avale, odluku da se vrata porte zatvore za igrarije najmlađih stanovnika doneo je lokalni sveštenik Vladimir Vićentijević jer je iza mališana navodno ostajalo đubre, koje on nije hteo da čisti.

- Sveštenik Vićentijević je odobrio pre oko dve godine da se u porti crkve postavi mobilijar, napravi igralište i da se božja kuća otvori za decu. Za izgradnju ove crkve, ali i opremanje igrališta, novac su obezbedili donatori. Svi su se radovali, mališani iz celog kraja su obožavali da dolaze tu sa roditeljima jer je park zaista predivno sređen, a i bolje da nam se deca igraju u blizini crkve nego ko zna gde. Međutim, izgleda da je pop sada odlučio da zatvori kapije crkve - kaže jedan od roditelja iz Belog potoka, razočaran u ovu odluku crkve.

Prema njegovim rečima, đakon Vićentijević je zatvorio vrata porte jer iza mališana ostaje smeće, koje on neće da čisti.

- Razumem da nekad nehotice ostane kesica od grickalica, ali nije to ne znam ni ja kakvo smeće! To su deca, normalno je da u trčanju nekada nešto ispuste iz ruku... Meštani su strašno ogorčeni jer je ovo bio jedini ovakav prostor u ovom delu Avale, pa naša deca sada više nemaju gde da se igraju. Tamo su dolazila i sveštenikova deca, svi su uživali. Čuo sam da je ostavio otvorene kapije do 17 časova, ali ko dolazi pre toga? Većina roditelja radi i baš im znači da u popodnevnim časovima imaju gde da odu sa decom i da uživaju - objašnjava naš sagovornik.

Sveštenik Vlada Vićentijević kaže za Kurir da su oni napravili igralište jer su znali da deca nemaju gde da se igraju u ovom delu Avale, ali da roditelji moraju da nauče svoju decu da pokupe papire iza sebe.

- To čak nije ni problem dece, već roditelja koji ih nisu naučili, ali i njih koji iza sebe ostavljaju opuške i drugo smeće. Zašto pravimo nešto ako nećemo to da održavamo i čuvamo? Nije istina da smo zatvorili kapije, one su otvorene do 17 sati, a ne znam gde ste videli da je neka druga porta crkve otvorena do večeri kao što je bila naša... Ja sam sve to čistio godinama, a odluka o zatvaranju nije moja, već mesne zajednice. Siguran sam da su se vama žalili oni koji čak nisu iz našeg kraja - rekao je Vićentijević.

Crkvu osvetio patrijarh

Tik ispod tornja na Avali, meštani Belog potoka odlučili su da sagrade crkvu brvnaru posvećenu despotu Stefanu Lazareviću, a njihova dugogodišnja zamisao postala je ostvariva tek 2016. godine, nakon dobijanja svih potrebnih dozvola i zahvaljujući donacijama humanih ljudi. Crkvu brvnaru, veličine oko 60 kvadrata, projektovao je đakon Miroslav Nikolić, a sagrađena je u srpsko-vizantijskom stilu, sa upisanim krstom u osnovi, po ugledu na crkvu na Zlataru. Patrijarh Irinej je 3. juna 2015. služio čin osvećenja mesta za temelje crkve i blagosiljao napore naroda Voždovca, koji su decenijama iščekivali povratak svetinje na mestu gde je nekada bio Žrnov grad, koji je utvrdio despot Stefan Lazarević.

