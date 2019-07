DAN ZA LIMUNADU ZA SVRATIŠTE: 13. jula svratite na limunadu i simbolično pomozite deci kojoj je to preko potrebno!

U subotu, 13. jula, Svratište za decu, Centar za integraciju mladih i ugostiteljski objekti u Beogradu organizuju akciju DAN ZA LIMUNADU ZA SVRATIŠTE.

Akciju je do sada podržalo 76 lokala u Beogradu koji će prihod, od limunada prodatih 13. jula, donirati Svratištu za decu, a novac će, kao i prethodnih godina, biti upotrebljen za kupovinu školskog pribora i pripremu dece za novu školsku godinu.

U Svratištu ćemo u narednoj školskoj godini imati više od 250 školaraca. Za sve njih potreban je školski pribor, knjige i sve ono što je jednom đaku neophodno. Bez ove akcije ne bismo bili u mogućnosti da sve što im je potrebno nabavimo.

Lokali koji učestvuju u ovoj akciji biće obeleženi posterom i flajerima.

Spisak i mapu lokala možete pronaći na društevnim mrežama Svratišta za decu:

facebook https://www.facebook.com/SvratisteBeograd/

instagram: svratistebgd

foto: Privatna arhiva

Spisak lokala: Meduza, Knjigodrom, Franš restoran, Bagel Бејгл, Gospođa Mirkov, Mozzarella Osteria, Od usta do usta, Kafe bar 16, Skroz dobra pekara, Sunset, Small Tree- Salon de The, Madera, Andrea Mia, Srpska kuća piva, Mercure Belgrade Excelsior, 5A soba, Dorćol Platz, Kafe Šupa, Krigla i šoljica, , Zoom Art Cafe & Photo Studio, Jazz Bašta, Poslastičarnica DJ, Kafograf, Koko Loko igraonica, Courtyard Belgrade City Center, Credo restaurant & bar, Monument, Miocaffe, Iva New Balkan Cuisine,D Bar, Lula Fine Espresso, Jolly Roger Pub, Caffe Bar Dali, ŠŠ Bar, Aleksandar club ski staza, Lemon Chili, Endorfin, Beogradski Market, Crna ovca, Drvo Javorovo, Gavez klub,Drinka, Allo Allo, ,Kultura Bar,Ultimatum Cafe&Restoran, Aviator, Delicent bistro, Supermarket deli, Papagaj & Biblioteka, Coffee Cake Bakery, Cafe Music, Coffee shop, Kabinet Ark,Heritage Rooftop Gastro Bar, hotel Heritage (9. sprat), Irish Pub, Splav Knjaz, Klub svetskih putnika Cruiser, Klub Dvorište i Coffee Shop CENTRAL u Pančevu i poslastičarnica Pčela u Obrenovcu.

(Kurir.rs/Foto: Privatna arhiva)

Kurir