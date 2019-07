KO NE VOLI VRUĆINU, LETO I SUNCE, OVAKVO VREME JE DAR: Nedelja tmurna i kišovita, do 24! Od večeras razvedravanje, sunce se vraća sutra

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, povremeno jak, severozapadni.

Najniža temperatura od 12 do 16 C, najviša od 21 do 24 C. Tokom noći očekuje se razvedravanje.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vise padavina ujutru i pre podne. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura 16 C, najviša dnevna 23 C.

Uveče i tokom noći razvedravanje.

Naredih sedam dana, do 21. jula, biće promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito u severnim krajevima.

Pojava kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom biće u južnim delovima i planinskim krajevima. Temperatura u postepenom porastu.

