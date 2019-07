SRBIJA PRODALA 3 AMBASADE Odalović: Luksuzna rezidencija na Petoj aveniji u Njujorku preskupo nas košta

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović je, govoreći o podeli imovine diplomatskih predstavništava bivše SFRJ širom sveta, objasnio šta je pripalo Srbiji, šta je podeljeno sa drugim državama, a koja pitanja su ostala nerešena.

Početkom meseca u Beogradu je održan sastanak Mešovitog komiteta za raspodelu diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ (Aneks B Sporazuma o pitanjima sukcesije).

RTS navodi da je ovaj sastanak, održan nakon više od sedam godina, završen konkretnim odlukama.

Odalović je u Jutarnjem programu RTS rekao da su Srbiji pripali objekti u Frankfurtu, Ženevi i još rezidencija u Harareu.

"Kada je reč o Frankfurtu, 70-tih godina je potpisan sporazum o doživotnom izdržavanju vlasnice, baka je živela do ove godine, mi smo to uredno plaćali. Mi to nismo odmah nasledili kada je umrla i sada smo morali da dobijemo odluku sukcesora da je to naše", ispričao je Odalović.

Identifikovana su dva objekta u Draču i Tirani, a Odalović kaže da se trenutno tamo vodi spor s Albanijom, ali je po njegovoj oceni nesporno da pripadaju Srbiji.

"Tri objekta su već prodata i oko 40 miliona dolara je uplaćeno u budžet Srbije", kazao je generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

On je naveo da će se dalje raditi na rešavanju pitanja rezidencije u Njujorku na Petoj aveniji, čije održavanje mnogo košta. Takođe, nerešeno je ostalo i pitanje objekta u Bernu.

"To su dva najteža pitanja, prodaja dva objekta koja imaju veliku vrednost, 40 miliona za Njujork i desetak miliona za Bern. To je za nas veliki teret. Mi držimo komplekse u kojima imamo po 2.500 kvadrata, a imamo malo ljudi, a ne možemo da investiramo jer nisu naši", naglasio je Odalović.

Tokom sastanka komiteta utvrđeno je da nama nikad nisu pripadali objekti u Kanberi i Tunisu, već su upisani sa neproverenim imovinsko-pravnim statusom.

Odalović je dodao u vlasništvu Srbije nisu ni objekti u Kopenhagenu i Varšavi.

"Dobili smo notu da moramo da napustimo i objekat u Adis Abebi, jer objekat nije naš, ali smo sa dva neka sastanka uspeli to da zaustavimo", naveo je Odalović.

Kada je reč o objektu u Braziliji, generalni sekretar MSP dodaje da će se izvršiti fizička podela.

"Srbiji je pripao centralni deo rezidencije i oko hektar zemljišta. Dalje će se deliti i objekti u Nju Delhiju, Moskvi, koja je posebna zbog razmene zemljišta, imamo dva moguća modela", naglasio je Odalović.

Izvršena je podela objekta u Ankari između Srbije i Bosne i Hercegovine, dok je objekat u Atini podeljen sa Severnom Makedonijom.

"Moramo da rešimo pitanja u Africi i Aziji, jer tamo sukcesori ne pokazuju interesovanje, U svakom slučaju i na tome radimo zajedno. Nadamo se da će u Beogradu biti sledeći sastanak. Mislim da sada imamo šanse da ovo rešimo u neko dogledno vreme", naveo je Odalović.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir