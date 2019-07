NESVAKIDAŠNJI OGLAS NA AUTOBUSKOJ STANICI: Traži ženu na banderi

Usamljen Radoslav Uskoković iz Jabučkog rita zbog samoće traži "vrednu, finu i poštenu ženu" između 35 i 50 godina koja ne mora ništa da radi, već samo da ga ponekad poljubi, da sa njom pije kafu i da do kraja života žive u slozi

"Imam nov stan. Tražim devojku koja je vredna, časna i poštena za brak. Život udvoje do kraja života", piše između ostalog u oglasu koji je, umesto u štampanim oglasima ili na drušvenim mrežama, osvanuo - nigde drugde nego na banderi, na autobuskom stajalištu, kod Omladinskog stadiona. Baš tu staje i autobus koji će potencijalnu izabranicu odvesti pravo do budućeg mladoženje.

Ljubav do kraja života

Sudeći po njegovom sadržaju, oglas je poslednja nada pedestpetogodišnjem Radoslavu Uskokoviću iz Jabučkog rita iz opštine Palilula da pronađe životnu saputnicu.

- Rođen sam u Peći. Živim u Jabučkom ritu, zadnja stanica autobusa 106, koji se hvata od Omladinskog stadiona. Hrišćanke ženske neka se jave. Unapred hvala na razumevanju - piše još u Radoslavljevom oglasu sa kojeg su zainteresovane neveste otkinule nekoliko isečaka sa brojem telefona potencijalnog ženika.

Ovaj penzionisani radnik obezbeđenja u Ambasadi Švajcarske u Beogradu za Kurir kaže da ga je na takav potez naterala samoća, nakon što je pokušaj da pronađe suprugu preko agencije za bračno posredovanje propao.

Samo preko bandere

- Uplatio sam 3.000 dinara nekoj agenciji pre dve godine i stalno su mi obećavali da će da mi se javi neka ženska. Pola godine sam čekao i pojeo vuk magarca, a meni odoše pare. Oglas na staklu na autobuskoj stanici kod Omladinskog stadiona sam postavio pre pet-šest dana i vidim da su neke ženske uzele brojeve telefona. Zvale su me tri-četiri žene, a jedna Jovanka mi je rekla da će se javiti da se vidimo u nedelju - priča pun nade Radoslav.

On priznaje da je bio oženjen i da se od supruge Makedonke razveo pre sedam godina i da sada traži "normalnu", finu i kulturnu ženu, između 35 i 50 godina.

- Usamljen sam. Ne mogu sam. Neću sa zidovima da pijem kafu. Gledam televizor, ali kad nema nikoga da otvori vrata, da me poljubi, da popričamo, zato sam i ostavio oglas. Hoću da imam nekoga da mi opegla, da skuva... A ne mora ništa ako neće. Znam i ja da skuvam krompirovu supu i pasulj, majka me je naučila. Samo da se lepo slažemo, nikako da se svađamo. Nadam se da ćete mi vi iz Kurira pomoći da se neka zacopa u mene - kaže Radoslav i dodaje da je spreman da budućoj nevesti pomogne i da pegla veš i da usisava kuću.

Brojke

6 dana stoji oglas

2 godine traži ženu preko oglasa

4 žene su se dosad javile

Novac

Moguća meta prevaranata

Svojim oglasom Radoslav Uskoković bi mogao postati i meta prevaranata, jer mu je jedna navodna kandidatkinja za brak tražila da joj pošalje pare za kartu da dođe do Beograda.

- Prvo mi je rekla da joj uplatim 300 dinara dopunu za mobilni telefon da bismo mogli da pričamo. Posle mi je porukom zahvalila za dopunu i tražila mi da joj pošaljem 1.000 dinara za kartu, pošto živi na selu i nema para. Rekla je da će doći do Železničke stanice. Nisam joj još poslao pare, ali hoću ako je poštena. Uzeo sam joj podatke, pa se ne plašim prevare - kaže Radoslav.

Kurir-rs/Slavica Tomčić

